Panificadores se declaran en estado de emergencia tras acción popular por el precio del pan

El sector panificador se declaró en estado de emergencia luego de la presentación de una acción popular relacionada con el incremento del precio del pan. Los dirigentes anunciaron que convocarán a una reunión para consultar a sus bases y determinar las acciones que asumirán.

Willy Sarmiento, dirigente panificador, explicó que la decisión responde a una determinación de las bases, que instruyeron a sus representantes asumir una posición frente a la acción judicial.

“Estamos en estado de emergencia, porque es una acción popular, ¿no? Y nosotros obedecemos a nuestra base”, manifestó.

Convocarán a una reunión con las asociaciones

Sarmientos indicó que primero se reunirán los presidentes de las distintas asociaciones para luego llevar la información a sus respectivas bases. En ese encuentro definirán si convocan a una reunión ampliada o a una reunión ordinaria.

El dirigente también cuestionó que el sector sea objeto de medidas por el precio del pan, al asegurar que las panificadoras ya no reciben subvención y adquieren sus propios insumos.

“Nosotros ya compramos cada panificadora, ya no hay subvención. Entonces, ¿por qué a nosotros nos está molestando?”, expresó.

La dirigencia señaló que las próximas medidas serán definidas una vez que se realicen las consultas internas con las asociaciones del sector.