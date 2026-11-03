Panificadores se declaran en estado de emergencia tras acción popular por el precio del pan

El dirigente Willy Sarmientos afirmó que el sector acatará las decisiones de sus bases y anunció que convocarán a los presidentes de las asociaciones para definir las próximas medidas.
03/11/2026 14:55
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El sector panificador se declaró en estado de emergencia luego de la presentación de una acción popular relacionada con el incremento del precio del pan. Los dirigentes anunciaron que convocarán a una reunión para consultar a sus bases y determinar las acciones que asumirán.
Willy Sarmiento, dirigente panificador, explicó que la decisión responde a una determinación de las bases, que instruyeron a sus representantes asumir una posición frente a la acción judicial.
“Estamos en estado de emergencia, porque es una acción popular, ¿no? Y nosotros obedecemos a nuestra base”, manifestó.
Convocarán a una reunión con las asociaciones
Sarmientos indicó que primero se reunirán los presidentes de las distintas asociaciones para luego llevar la información a sus respectivas bases. En ese encuentro definirán si convocan a una reunión ampliada o a una reunión ordinaria.
El dirigente también cuestionó que el sector sea objeto de medidas por el precio del pan, al asegurar que las panificadoras ya no reciben subvención y adquieren sus propios insumos.
“Nosotros ya compramos cada panificadora, ya no hay subvención. Entonces, ¿por qué a nosotros nos está molestando?”, expresó.
La dirigencia señaló que las próximas medidas serán definidas una vez que se realicen las consultas internas con las asociaciones del sector.
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