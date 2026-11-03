¿Cómo recibirás los Bs 750 del Bono PEPE II? Revisa las modalidades de pago

El Bono PEPE II entregará hasta Bs 750 entre noviembre de 2026 y abril de 2027. El beneficio contempla tres pagos bimestrales de Bs 250 y llegará a mujeres gestantes, personas con discapacidad, adultos mayores sin jubilación y familias con estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, entre otros sectores. No será necesario inscribirse previamente y el dinero podrá cobrarse mediante cuenta bancaria, ventanilla autorizada o billetera móvil.

El Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II) fue creado mediante el Decreto Supremo N.º 5713, con el objetivo de brindar apoyo económico a sectores específicos de la población.

¿Cómo se podrá cobrar los Bs 750?

El pago se realizará en tres modalidades para facilitar el acceso al beneficio:

Cuenta bancaria: mediante depósito en una cuenta habilitada.

Ventanilla autorizada: acudiendo a los puntos de pago establecidos.

Billetera móvil: a través de esta modalidad digital.

Cada desembolso será de Bs 250, hasta completar los Bs 750 previstos por el programa.

¿Es necesario inscribirse para recibir el bono?

¡No! El PEPE II no requiere registro previo. La identificación de los beneficiarios se realizará mediante el cruce automático de información de los registros oficiales del Estado.

Esto significa que las personas que cumplan las condiciones establecidas no tendrán que realizar un trámite de inscripción.

¿Quiénes no podrán cobrar el beneficio?

Quedarán excluidas las personas que perciban determinadas rentas o pensiones de la seguridad social, además de quienes estén registradas como:

Asegurados dependientes.

Consultores.

Cooperativistas mineros.

Personas con aportes a la seguridad social de largo plazo.

Para aplicar estas exclusiones se considerará el periodo de cotización de junio de 2026, acreditado hasta el 31 de agosto, con excepción de los asegurados independientes.

El Ministerio de Economía aclaró que estas restricciones se aplican al beneficiario y no al tutor o titular autorizado para realizar el cobro.

¿Cuándo se pagará el Bono PEPE II?

El programa contempla tres desembolsos bimestrales entre noviembre de 2026 y abril de 2027. Cada pago será de Bs 250, hasta alcanzar un máximo de Bs 750 por beneficiario o familia, según corresponda.

Importante: el beneficio no requiere inscripción previa y podrá recibirse mediante las tres modalidades habilitadas.