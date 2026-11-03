Hallan 125 paquetes de droga en un alojamiento de Los Pozos y aprehenden a dos personas

Una mujer boliviana y un ciudadano colombiano fueron aprehendidos este martes 3 de noviembre, luego de ser sorprendidos con 125 paquetes de sustancias controladas en el interior de un alojamiento ubicado en la zona del antiguo mercado Los Pozos, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El hallazgo se produjo durante un operativo de fiscalización realizado por personal de Interpol, que logró identificar a ambas personas y detectar la presencia de los paquetes en el inmueble.

Tras conocerse el hallazgo, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y representantes del Ministerio Público se trasladaron hasta el alojamiento para iniciar las investigaciones y realizar las actuaciones correspondientes.

Asimismo, durante el operativo, Interpol arrestó a otras cuatro personas de nacionalidad venezolana con fines investigativos, ante la sospecha de que habrían ingresado al territorio nacional de manera irregular. Estas personas fueron trasladadas hasta dependencias de Migración, donde se verificará su situación migratoria y se establecerá si cuentan con la documentación correspondiente para permanecer en el país.

Por el momento, no se brindaron mayores detalles sobre el tipo de sustancia encontrada, su procedencia o el destino que tendría. Se aguarda un informe oficial más detallado en las próximas horas que permita conocer las circunstancias del caso.