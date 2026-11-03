Lucianita tiene 10 meses y necesita ayuda continuar con su tratamiento médico

La historia de Luciana Salazar, una bebé de apenas 10 meses, conmueve y moviliza a su familia, que atraviesa una difícil situación económica mientras la pequeña permanece internada en el Hospital de Niños de Santa Cruz desde hace tres meses.

La bebé padece varias enfermedades, entre ellas neumonía, bronquitis, epilepsia y leucomalacia. Actualmente se encuentra en el área de Emergencias, en la cama 14, debido a complicaciones respiratorias, luego de haber presentado una mejoría y volver a contagiarse de neumonía.

Su madre, Viviana Salazar, contó que atraviesa esta situación prácticamente sola y que no puede salir a trabajar porque debe permanecer todo el tiempo al lado de su hija. Además, explicó que Luciana tiene daño cerebral de grado 1 y necesita medicamentos permanentes para controlar sus convulsiones.

"Estoy hace tres meses con mi niña aquí internada. Ya estaba recuperándose y se volvió a contagiar de neumonía. Ahora mismo ella está en Emergencia con problemas respiratorios", relató la madre.

Uno de los gastos más difíciles de cubrir son los medicamentos anticonvulsivantes. Según explicó Viviana, la pequeña toma cinco medicamentos para controlar la epilepsia.

La situación económica de la familia es cada vez más complicada. La madre señaló que necesita entre Bs 350 y Bs 400 al día para cubrir los gastos de su hija, sin contar los pañales y otros requerimientos.

Ante esta situación, Viviana hizo un llamado a la solidaridad de la población para recibir ayuda y poder continuar con el tratamiento de Lucianita.

"Le pido a la población que se ponga la mano al pecho por mí, soy madre soltera y no hay quien me ayude, no tengo de dónde sacar", expresó entre lágrimas.

Las personas que deseen ayudar a Lucianita pueden comunicarse al número de teléfono 753 96 526. Cada colaboración puede contribuir a que esta pequeña continúe recibiendo el tratamiento que necesita.