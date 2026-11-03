Detienen a boliviano con más de 660 kilos de hojas de coca en Brasil

Un ciudadano boliviano de 45 años fue detenido en Brasil luego de ser sorprendido transportando más de 660 kilos de hoja de coca sin procesar en un autobús que circulaba por una carretera del estado de São Paulo.

El operativo se realizó el domingo 1 de noviembre, sobre la carretera Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a la altura del municipio de Irapuru, durante un control de la Operación Impacto/Frontera.

Según informó la Policía Militar de Carreteras, los agentes inspeccionaron un autobús que había partido de Corumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul, con destino a la ciudad de São Paulo. En el vehículo viajaban 37 pasajeros.

Durante la revisión del compartimento exterior de equipajes, los uniformados encontraron 27 maletas que contenían más de 660 kilogramos de hojas de coca. La carga fue atribuida al ciudadano boliviano, quien terminó detenido.

De acuerdo con el reporte policial, el cargamento incautado fue valorado en aproximadamente 140.000 reales brasileños, equivalentes a más de 25 mil dólares.

Tras el procedimiento, el ciudadano boliviano fue trasladado a la sede de la Policía Federal de Presidente Prudente, donde quedó bajo custodia y a disposición de las autoridades.