Todo quedó grabado: dos helicópteros chocan en pleno aterrizaje y dejan un fallecido

El siniestro ocurrió alrededor de las 8:12 de la mañana, hora local. Una de las aeronaves pertenecía a la compañía Fishtail Air y transportaba a dos turistas extranjeros, mientras que la otra, operada por Dynasty Air, llevaba mercancías.

De acuerdo con el reporte oficial, el turista indio que perdió la vida viajaba en el helicóptero de Fishtail Air. Otro pasajero, un ciudadano neozelandés de origen indio, resultó herido.

Los pilotos de ambas aeronaves también sufrieron lesiones leves. Todos los heridos fueron evacuados por vía aérea y trasladados al Hospital Mediciti, en Katmandú, a bordo de un helicóptero de Prabhu Helicopter.

Según el comunicado de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, uno de los helicópteros, un AS350 con matrícula 9N-AOD, operado por Air Dynasty Heli Service Pvt. Ltd., había partido del aeropuerto de Lukla con destino a un helipuerto de Solukhumbu.

La segunda aeronave, también un AS350, con matrícula 9N-AJR y perteneciente a Fishtail Air Pvt. Ltd., había despegado de Gorakshep, en el mismo distrito, transportando a dos ciudadanos extranjeros.

Por causas que todavía deben establecerse, ambos helicópteros colisionaron mientras realizaban maniobras de aterrizaje, provocando una emergencia en las inmediaciones de una de las zonas turísticas más visitadas de Nepal.

Foto AFP.

El accidente ocurrió en plena temporada de senderismo en Nepal, cuando cientos de excursionistas llegan a la región con el objetivo de acercarse al imponente Monte Everest.

El Campo Base, ubicado a aproximadamente 5.300 metros sobre el nivel del mar, es uno de los destinos más buscados por los amantes del montañismo y la aventura.