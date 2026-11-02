¿Quién era Adam Robinson, el empresario que murió junto a su familia en accidente aéreo junto a su familia??

Adam Robinson, empresario tecnológico de 44 años y fundador de las compañías RB2B y Retention.com, murió junto a su esposa Helen y sus dos hijos en el accidente aéreo ocurrido en el condado de Palm Beach, Florida.

La muerte del empresario y su familia fue confirmada por su padre y su suegro, Dudley Sharp. En la aeronave también viajaban la niñera de la familia, dos amigos cercanos y los dos tripulantes. Ninguna de las nueve personas a bordo sobrevivió.

Construyó sus empresas sin inversión externa

Robinson era conocido en el sector tecnológico por desarrollar sus empresas sin recurrir a inversionistas externos.

Según publicaciones realizadas por él mismo, Retention.com cerró 2024 con una facturación anual por suscripciones de 25 millones de dólares, mientras que RB2B pasó de cero a 4 millones de dólares durante sus primeros 10 meses de operación.

RB2B fue lanzada el 1 de marzo de 2024. Antes, Robinson había fundado Retention.com, empresa que inicialmente funcionó bajo el nombre de Get Emails.

Su primera compañía fue Robly, una plataforma de correo electrónico para marketing que posteriormente fue vendida a un fondo de capital privado.

¿A qué se dedicaban RB2B y Retention.com?

Ambas compañías estaban orientadas a identificar usuarios que visitaban páginas web sin dejar directamente sus datos.

Retention.com trabajaba principalmente con tiendas en línea para ayudarles a recuperar compradores que abandonaban sus carritos de compra, mientras RB2B estaba dirigida a empresas de software y permitía identificar perfiles de LinkedIn de algunos visitantes de sus páginas.

Las redes sociales impulsaron sus negocios

Robinson también desarrolló una fuerte presencia en LinkedIn y X, plataformas donde compartía abiertamente cifras sobre el crecimiento y dificultades de sus empresas.

LinkedIn se convirtió en uno de sus principales canales para conseguir clientes. Antes del lanzamiento de RB2B ya había acumulado miles de personas en una lista de espera para probar el servicio.

El empresario estudió en la Universidad Rice, en Houston, Texas. Sus compañías tenían sede en Austin, ciudad donde residía junto a su familia y desde donde despegó el Learjet antes del accidente.

Murió rumbo a Bahamas

Robinson viajaba con su familia en un Learjet 60 que tenía como destino Bahamas cuando la aeronave se accidentó en Palm Beach.

Entre las nueve víctimas estaban también el capitán Jeff Gregory y la copiloto Nathalia Gadelha.

Las autoridades estadounidenses mantienen abierta la investigación para determinar las causas del siniestro.