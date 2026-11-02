Tragedia en Argentina: conmoción por la muerte de una joven y cuatro niños tras un violento ataque en su vivienda

Una profunda conmoción embarga a la provincia de Chaco, en el norte de Argentina, tras el trágico fallecimiento de una mujer de 22 años y cuatro niños en la localidad de Quitilipi. Las autoridades locales investigan el hecho como un múltiple homicidio presuntamente ejecutado por la pareja de la joven, quien posteriormente intentó atentarse contra su propia vida y se encuentra bajo custodia policial.

El suceso ocurrió durante la madrugada en una vivienda del barrio Matadero. Lo que inicialmente fue alertado como un incendio estructural derivó en la intervención de la Policía y los bomberos, quienes al ingresar al inmueble se encontraron con una escena devastadora. Los peritajes preliminares señalan que el sospechoso, identificado como Alberto Luis Ávalos, de 25 años, habría agredido mortalmente a su pareja, Rocío Aranda, y a tres menores de entre cuatro y cinco años antes de iniciar el fuego en el inmueble, según informa el portal TN.

Tragedia en Chaco: investigan la muerte de una joven y cuatro niños. Foto: TN/Diario Chaco.

En el lugar también se encontraba un bebé de seis meses, hijo de la pareja, quien falleció presuntamente por la inhalación de humo. Según el informe brindado por el jefe de la Policía provincial, Fernando Romero, los investigadores secuestraron en la vivienda un arma blanca de 27 centímetros, tramos de cuerda, un encendedor y dispositivos móviles que serán sometidos a análisis periciales, a la espera de los resultados oficiales de las autopsias dictaminadas por la fiscalía.

Tras el ataque e incendio, el sospechoso fue hallado inconsciente en el exterior de la propiedad con severas lesiones en el cuello provocado por asfixia mecánica autoimpuesta. Ante el hallazgo y el avance de la investigación, vecinos de la zona intentaron agredir al sujeto, obligando a los efectivos policiales a intervenir de urgencia para resguardar su integridad física y concretar su traslado a un centro médico.

Tragedia en Chaco: investigan la muerte de una joven y cuatro niños. Foto: TN/Diario Chaco.

Las evaluaciones médicas preliminares practicadas al detenido determinaron un cuadro de psicosis aguda, contusiones múltiples y signos de posible intoxicación por sustancias. Sin registros previos de denuncias por violencia familiar o antecedentes penales, el imputado fue trasladado a un complejo penitenciario en Presidencia Roque Sáenz Peña, donde permanece alojado a disposición de la Fiscalía de Investigación Penal mientras avanzan las diligencias judiciales.