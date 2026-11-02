EEUU: Identifican a las nueve víctimas de la avioneta estrellada

Las nueve personas que viajaban a bordo del Learjet 60 que se estrelló el domingo en el condado de Palm Beach, Florida, murieron en el accidente, según reportes de medios estadounidenses citados por Minuto60.

Entre las víctimas se encontraba el empresario tecnológico Adam Robinson, de 44 años, quien viajaba junto a su esposa Helen, sus dos hijos, la niñera de la familia y dos amigos cercanos.

La aeronave había despegado desde Austin, Texas, y tenía como destino North Eleuthera, en Bahamas.

También murieron el capitán y la copiloto

Los dos tripulantes también perdieron la vida. El capitán fue identificado como Jeff Gregory, de 55 años, mientras que la copiloto era Nathalia Gadelha, de 20 años.

La identidad de Gregory fue proporcionada por un familiar a TMZ, mientras que los padres de Gadelha confirmaron públicamente la identidad de la joven.

De acuerdo con el reporte, Gadelha había acumulado más de 1.300 horas de vuelo y trabajaba desde hacía nueve meses para una empresa de vuelos chárter en Florida.

No confirman nombres

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) informó sobre el accidente, aunque hasta este lunes no había revelado oficialmente los nombres de las víctimas.

Las identidades difundidas hasta el momento fueron proporcionadas por familiares y personas cercanas a los fallecidos.

Pilotos reportaron hielo y turbulencia

Según información preliminar de la NTSB, antes de declarar la emergencia la tripulación reportó presencia de hielo y turbulencia moderada mientras volaba a unos 35.000 pies de altitud.

Posteriormente, los pilotos solicitaron ascender a 37.000 pies.

La investigación también apunta de manera preliminar a que la aeronave habría comenzado a desintegrarse en el aire antes de impactar, aunque la NTSB todavía no determinó la causa probable del accidente.

El avión se dirigía a Bahamas

El Learjet despegó aproximadamente a las 10:37 del domingo desde el aeropuerto Austin-Bergstrom, con destino a Bahamas.

Cerca de las 12:51, la aeronave cayó sobre Military Trail, cerca de Greenacres, en Florida.

La NTSB continúa con las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro.