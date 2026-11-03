El desfile del Día de Muertos en La Paz, México, estuvo a punto de convertirse en una pesadilla. Una concursante de catrina vivió momentos de terror cuando una bengala que llevaba como parte de su vestuario provocó que su enorme tocado floral y de papel se incendiara en pleno recorrido.

El fuego se propagó en cuestión de segundos, generando alarma entre los asistentes. Las chispas alcanzaron el adorno que llevaba sobre la cabeza y las llamas comenzaron a consumir parte de su espectacular caracterización.

Afortunadamente, la tragedia pudo evitarse gracias a la rápida reacción de un integrante del equipo de apoyo, quien corrió para retirar el tocado en llamas y utilizar un extintor para sofocar el fuego.

La intervención permitió controlar la emergencia antes de que la participante sufriera lesiones.

Mayra Cisneros Nevárez, titular de Inclusión y Diversidad del Ayuntamiento de La Paz, confirmó que la concursante salió ilesa y que el incidente no dejó personas lesionadas.

La funcionaria explicó que la participante llevaba una bengala decorativa, similar a las utilizadas en celebraciones, y que previamente el personal organizador le había recomendado extremar precauciones por los riesgos que representaba incorporar este elemento a su vestuario.

Tras lo ocurrido, las autoridades municipales anunciaron que reforzarán las medidas de seguridad en futuros eventos y buscarán evitar el uso de accesorios pirotécnicos en los concursos.