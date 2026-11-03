Revelan detalles del vuelo de Nathalia Gadelha antes del devastador accidente en Florida

La tragedia aérea que terminó con la vida de Nathalia Gadelha sigue generando interrogantes. Nuevos detalles sobre las condiciones meteorológicas que rodearon el accidente del Learjet 60, ocurrido en Palm Beach, Florida, apuntan a una intensa tormenta eléctrica como uno de los factores que podrían haber complicado el vuelo.

De acuerdo con el meteorólogo Matthew Cappucci, la aeronave se encontró con condiciones meteorológicas adversas durante la mañana del domingo 1 de noviembre, antes de precipitarse a tierra alrededor de las 12:50 del mediodía.

Gadelha, quien tenía experiencia en aviación desde los 17 años y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo, viajaba como copiloto en el avión privado que había partido de Austin, Texas, con destino a North Eleuthera.

Los primeros análisis de los datos de vuelo y las imágenes de radar, citados por The Palm Beach Post, apuntan a que el Learjet habría avanzado hacia una zona donde se desarrollaba una tormenta eléctrica cada vez más intensa.

En medio de las difíciles condiciones meteorológicas, la tripulación habría solicitado autorización al control de tráfico aéreo para modificar la altitud de vuelo e intentar sortear el mal tiempo.

Según los datos preliminares difundidos, la aeronave habría alcanzado una altitud de 48.300 pies, mientras la tripulación enfrentaba una situación cada vez más complicada.

El momento más dramático llegó cuando Gadelha realizó una llamada de emergencia. En medio de la desesperación, alertó al control aéreo sobre el descenso vertiginoso del avión.

"Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto... ¡vamos a estrellarnos contra el suelo!", habría advertido, según el reporte citado.

Poco después, la aeronave impactó contra el terreno y provocó una enorme explosión. La bola de fuego y la fuerza del choque dejaron un cráter que evidenció la violencia del accidente.