¡Atención! trabajadores en salud anuncian paro de 24 horas en los tres niveles para este viernes

Los trabajadores en salud de Santa Cruz anunciaron un paro departamental de 24 horas para este viernes 6 de noviembre, en reclamo por el incumplimiento del pago del bono de vacunación. La medida responde a una deuda que, según la dirigencia, alcanza los cuatro meses y afecta a más de 5.000 funcionarios del sector.

Jorge Jiménez, dirigente de los trabajadores en salud, explicó que la determinación fue asumida ante la falta de cumplimiento de las autoridades departamentales y nacionales.

“Se ha anunciado un paro de 24 horas para el día 6 viernes, en el cual la dirigencia ha determinado un paro en contra de que no se ha cumplido. Todavía con el pago del viático de vacunación, tanto de manera departamental como también de manera nacional, el ministerio no ha cumplido”, señaló.

Sin embargo, el dirigente indicó que este martes se realizará un ampliado departamental con la participación de los representantes del sector, donde se analizará la ejecución de la medida y se comunicará la decisión final a la población.

“Estamos haciendo un análisis y hoy vamos a tener un ampliado departamental de todos los dirigentes, en el cual se va a determinar y se irá a evaluar si es que se va a llevar a cabo en el cual estaremos nosotros comunicando a la población”, agregó.

Respecto a la respuesta del Ministerio de Salud, Jiménez manifestó que el compromiso de pago tenía como fecha límite el 30 de octubre, pero hasta el momento no recibieron una comunicación oficial sobre la cancelación del beneficio.

“En teoría, hasta el día, hasta la fecha 30 de octubre tendrían que haber cancelado. No tenemos nosotros ningún tipo de comunicado. La dirigencia nacional también está haciendo la evaluación de que, si esto no se cumple, irnos a un paro nacional”, respondió en contacto con El Mañanero.

El reclamo alcanza a más de 5.000 trabajadores en el departamento, quienes esperan la cancelación de este beneficio correspondiente a cuatro meses. Jiménez sostuvo que el pago está respaldado por una normativa y que el sector ya no está dispuesto a seguir esperando.

“A nivel departamental son más de 5 mil trabajadores los que estamos esperando de que se cumpla con este beneficio. Es un decreto supremo que no han cumplido y en esta oportunidad ya es una ley en la cual estamos esperando de que se cumpla. Son cuatro meses de deuda y ya los trabajadores no pueden esperar más”, afirmó.

En cuanto al monto pendiente, el dirigente precisó que la deuda supera los Bs 20 millones, recursos que deben ser destinados al conjunto de los trabajadores en salud.

“Son más de 20 millones bolivianos que tienen que depositar para todos los trabajadores en salud y este beneficio ya ha caducado. Estamos en la espera de que se dé cumplimiento”, indicó.