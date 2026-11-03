Meningitis en Palmasola: barbijo obligatorio y vigilancia por 10 días tras caso de reo en estado crítico

La detección de un caso de meningitis meningocócica en el penal de Palmasola encendió las alertas sanitarias y obligó a reforzar las medidas de prevención dentro del recinto penitenciario. El paciente, un privado de libertad de 24 años, permanece en estado crítico, conectado a un respirador y bajo atención médica. Mientras tanto, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) descartó, hasta el momento, la aparición de nuevos contagios y anunció que la vigilancia epidemiológica se intensificará durante los próximos 10 días.

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes de Santa Cruz, Dorian Jiménez, informó que el equipo de respuesta rápida se movilizó el sábado hasta un hospital público, luego de recibir la notificación de un paciente con resultado positivo a meningitis meningocócica. Posteriormente, el personal de salud se trasladó al hospital Francés para realizar el seguimiento epidemiológico e identificar posibles contactos.

“Se trata de un paciente de 24 años, el cual está en estado crítico acoplado a un respirador, el cual está siendo seguido por los médicos de dicho hospital”, explicó Jiménez.

Tras conocerse el diagnóstico, el equipo de Epidemiología inició el rastreo de las personas que tuvieron contacto cercano con el interno, tanto dentro del pabellón donde permanecía como en otros lugares que había frecuentado.

“Se ha hecho seguimiento tanto a privados de libertad dentro del pabellón donde estaba el paciente y en otros lugares donde había frecuentado este paciente. Es así que todos los contactos estrechos han recibido un tratamiento de quimio profilaxis se llama con antibiótico”, señaló la autoridad.

El trabajo también alcanzó a los efectivos policiales que participaron en el traslado del paciente y al personal médico que lo atendió en el hospital. Según Jiménez, todos fueron identificados como parte del seguimiento para evitar la propagación de la enfermedad.

“Posteriormente, también hemos identificado a todos los policías que han tenido contacto en el traslado del paciente, a todos los médicos y enfermeras que estuvieron en contacto con el paciente en dicho nosocomio, y al trasladar a este paciente, no hay ningún caso secundario, y esta vigilancia se va a intensificar durante los 10 días posteriores”, agregó.

Barbijo obligatorio para ingresar al penal

Como parte de las medidas preventivas, el Sedes instruyó controles epidemiológicos estrictos en el ingreso al centro penitenciario. Desde ahora, las personas que entren a Palmasola deben utilizar barbijo de manera obligatoria y cumplir con el lavado frecuente de manos.

“También hemos instruido medidas de control epidemiológico estricto: toda persona que ingresa al penal debe utilizar de manera obligatoria el barbijo y lavarse las manos de manera frecuente”, afirmó Jiménez.

La aplicación de estas disposiciones también generó restricciones temporales para el ingreso de familiares, quienes el día anterior tuvieron que esperar aproximadamente una hora y media mientras se realizaban controles y actividades de prevención en el recinto.

Al respecto, el jefe de Epidemiología aclaró que la medida no respondió al hallazgo de algún objeto o situación irregular, sino a la necesidad de informar y concientizar a los visitantes sobre los cuidados que deben asumir.

“No, simplemente es para concientizar a todas las personas de la importancia de la utilización de estas medidas de prevención y de control. Entonces es fundamental que todas las personas entiendan que es para también precautelar su salud”, explicó.

Jiménez también pidió a los familiares de los privados de libertad mantener la calma y evitar la alarma, al señalar que la meningitis meningocócica no se transmite por cualquier contacto casual, sino principalmente mediante el contacto estrecho con las secreciones respiratorias de una persona infectada.

“Queremos llamar también a la calma porque esta no está dentro de las enfermedades más transmisibles, sino que se transmite al estar en contacto con los fluidos de esta persona en particular”, manifestó.

La autoridad reiteró que, después del seguimiento realizado durante los primeros días, no se identificaron casos secundarios. Sin embargo, debido a la importancia de prevenir nuevos contagios, los controles continuarán durante los próximos 10 días.

“Y es así, después de todo el seguimiento que hemos realizado en estos primeros días, es que no hemos encontrado ningún caso secundario. Y por un tema de prevención y precautelando la salud de los privados de libertad, es que esta vigilancia se intensifica durante 10 días”, señaló.