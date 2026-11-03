Gobernador de Oruro pide al Gobierno sincerarse sobre los recursos disponibles para cumplir el 50-50

El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, cuestionó la propuesta del Gobierno de otorgar un 1% adicional de coparticipación tributaria como primer paso hacia el modelo 50-50. Además, negó que los nueve gobernadores hayan firmado un preacuerdo para aceptar ese porcentaje.

La autoridad sostuvo que el debate debe centrarse en una redistribución de recursos que permita fortalecer la autonomía de las regiones y atender sus principales necesidades.

Explicó que, en el caso de Oruro, los recursos adicionales se destinarían principalmente a cubrir las necesidades del sector salud, que actualmente requiere más de 250 ítems.

Sánchez rechazó las declaraciones del viceministro Santa María, quien aseguró que las autoridades departamentales habían avanzado en un acuerdo para comenzar con el 1% de coparticipación.

El gobernador señaló que las reuniones técnicas comenzaron a principios de agosto, pero aseguró que los avances fueron limitados y que no existe un compromiso firmado para aceptar la propuesta.

Entre los resultados concretos de las negociaciones, destacó la aprobación de una ley que libera a las gobernaciones de obligaciones relacionadas con el pago del bono de vacunación, los prediarios y los títulos de bachiller.

Asimismo, pidió al Ejecutivo transparentar si dispone de los recursos necesarios para avanzar hacia el modelo de distribución 50-50.

“Bueno, entonces el gobierno que diga, que se sincere y diga, no tenemos recursos para el 50-50”, expresó.

El gobernador de Oruro planteó que la redistribución de recursos no debe beneficiar únicamente a las gobernaciones, sino también a los municipios y las universidades públicas.

Recordó que los gobiernos municipales reciben actualmente el 20% de la coparticipación tributaria y las universidades el 5%, porcentajes que, a su criterio, también deberían revisarse.

“Este 50-50 no significa que solamente las gobernaciones van a tener coparticipación tributaria, sino que también tenemos que pensar en los municipios”, señaló.

Sánchez reconoció que la aplicación del modelo 50-50 requiere modificaciones normativas y legales, por lo que consideró que su implementación debe desarrollarse de manera gradual.

Oruro declara emergencia por sequía y reporta muerte de ganado

Durante la entrevista, el gobernador también informó que, de los 35 municipios de Oruro, 34 fueron declarados en emergencia por los efectos de la sequía y otras condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

La Gobernación declaró la emergencia departamental y anunció una inversión aproximada de Bs 5 millones para la compra de forraje y vitaminas, que serán distribuidos en el área rural durante la próxima semana.

Sánchez advirtió que la situación requiere medidas de mayor alcance y señaló que diariamente estarían muriendo alrededor de 200 cabezas de ganado camélido y ovino, lo que afecta directamente a la economía de las familias productoras.

Por ello, indicó que existe la necesidad de avanzar hacia una declaratoria de desastre departamental para gestionar más recursos y atender a las comunidades afectadas.