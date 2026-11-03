Condenan a dos camioneros bolivianos por contrabando de químicos en Argentina

Dos camioneros bolivianos fueron condenados en Argentina a cuatro años y ocho meses de prisión por intentar contrabandear más de 35 toneladas de acetato de etilo, un producto químico que puede utilizarse como precursor en la elaboración de cocaína.

El cargamento, compuesto por 35.144 kilogramos distribuidos en 191 tambores, fue descubierto en marzo de 2026 durante un control de Gendarmería Nacional en el paso fronterizo de Aguas Blancas, en la provincia argentina de Salta. La mercadería tenía como destino final Cochabamba, Bolivia, según la documentación analizada durante la investigación.

Los condenados fueron identificados como Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, quienes transportaban la sustancia en dos camiones con destino a territorio boliviano. Ambos aceptaron su responsabilidad mediante acuerdos con la Fiscalía y fueron considerados coautores de contrabando agravado de precursores químicos en grado de tentativa, con utilización de documentación adulterada.

La jueza Marta Liliana Snopek, integrante del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Salta, homologó los acuerdos el 22 de octubre y dispuso las condenas de cuatro años y ocho meses de prisión para cada uno.

El procedimiento se realizó el 16 de marzo de 2026, cuando efectivos de Gendarmería inspeccionaron dos camiones de transporte internacional que pretendían cruzar desde Argentina hacia Bolivia.

En uno de los vehículos encontraron 95 tambores y en el otro, 96, todos con acetato de etilo. La carga fue valuada en 167.608.459 pesos argentinos, según los datos incorporados al expediente.

Foto Fiscalía Argentina.

Las primeras irregularidades aparecieron al revisar la documentación comercial y los permisos de transporte. Los papeles establecían que la mercadería debía salir de Argentina por el paso internacional de Salvador Mazza, pero los camiones llegaron a Aguas Blancas, utilizando una ruta diferente a la autorizada.

Además, la verificación ante los organismos competentes permitió establecer que las patentes de los vehículos no coincidían con las autorizadas para realizar esa operación.

Según la investigación fiscal, se habría utilizado documentación con apariencia de validez, vinculada al sistema de Gestión Documental Electrónica, para incorporar los dominios de los camiones que finalmente trasladaban el producto químico.

La investigación estableció que el acetato de etilo había ingresado a Argentina desde Uruguay y que su destino final era Bolivia.

Foto Fiscalía Argentina.

A través de la Procuraduría de Narcocriminalidad y la Red de Fiscales Antidroga de Latinoamérica se consiguió documentación de una investigación desarrollada en Bolivia, que incluyó allanamientos en depósitos de acetato de etilo.

Uno de esos establecimientos estaba ubicado en Cochabamba y, de acuerdo con la información incorporada a la causa, no contaba con autorización para almacenar sustancias químicas.