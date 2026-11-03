Asamblea de Cochabamba aprueba proyecto de emergencia por sequía en siete municipios

La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba aprobó por unanimidad este martes el proyecto de ley departamental que declara emergencia por sequía en siete municipios y autoriza la utilización de Bs 1,3 millones para atender a las familias afectadas y al sector ganadero.

El asambleísta Edwin Jiménez informó que la comisión fue convocada a las 06:00 para revisar la documentación técnica, legal y financiera del proyecto, que fue remitida por el Ejecutivo departamental el pasado viernes.

"Hoy a las 6:00 de la mañana se ha convocado a la Comisión de Medio Ambiente, después de revisar y por unanimidad se ha aprobado el proyecto de ley departamental ante la emergencia por la sequía y se autoriza el uso de 1,3 millones de bolivianos", explicó.

La declaratoria contempla a los municipios de: Aiquile, Omereque, Pasorapa, Pojo, Totora, Mizque y Sacabamba.

Jiménez explicó que estos municipios ya se declararon en desastre debido a las condiciones climáticas y agotaron sus recursos, por lo que solicitaron apoyo a la Gobernación y a Defensa Civil.

Asimismo, alertó sobre la muerte de ganado a consecuencia de la falta de agua y alimento. Como ejemplo, mencionó que en la subcentral Ceibas, del municipio de Pasorapa, se reportó la muerte de 457 animales.

¿En qué se utilizarán los Bs 1,3 millones?

Los recursos autorizados estarán destinados principalmente a atender las necesidades urgentes de las zonas afectadas. Entre las acciones previstas están: la compra de forraje para alimentar al ganado, contratación de cisternas para transportar agua desde pozos y lagunas y atención a las comunidades que enfrentan dificultades por la falta de agua.

El asambleísta señaló que la norma permitirá agilizar las contrataciones y adquisiciones sin tantos trámites burocráticos, debido a la emergencia.

Tras la aprobación en comisión, el proyecto de ley debía ser remitido al pleno de la Asamblea Legislativa Departamental para su tratamiento. Jiménez manifestó que se esperaba su aprobación hasta el mediodía y posterior promulgación por parte de la Gobernación.

También aclaró que el uso de los recursos deberá manejarse con transparencia y que el Ejecutivo departamental tendrá que presentar un informe detallado sobre el destino de los Bs 1,3 millones.