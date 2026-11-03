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Comerciantes limpian la plaza de Villa Dolores tras la feria de Todos Santos en En Alto

Las integrantes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús retiraron los residuos y lavaron los espacios que ocuparon durante la festividad, en cumplimiento de un compromiso asumido con vecinos, la iglesia y la Policía.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/11/2026 10:44

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Comerciantes limpian espacios que utilizaron para la Feria de Todos Santos. Foto: Red Uno.
El Alto

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Tras concluir la feria tradicional de Todos Santos en la zona de Villa Dolores, en El Alto, las comerciantes se organizaron para limpiar la plaza y devolver el espacio en las condiciones en las que les fue entregado.

Con baldes de agua, escobas, guantes y detergentes, las integrantes de la Asociación Sagrado Corazón de Jesús realizaron el lavado de los sectores donde instalaron sus puestos de venta de panes, frutas, dulces y otros productos durante la festividad.

Una de las dirigentes explicó que la limpieza responde al compromiso asumido con la Junta de Vecinos, los residentes del sector, la iglesia y la Policía.

“Nosotros hemos hecho un compromiso con la Junta, con los vecinos, la iglesia, la policía, para poder hacer el trabajo de limpieza después de nuestro asentamiento para Todos Santos”, señaló.

Compromiso con el cuidado de los espacios públicos

Esta jornada de limpieza busca evitar la acumulación de basura y los malos olores, además de dejar la plaza en condiciones adecuadas para los vecinos y las personas que transitan por el lugar.

Asimismo, comerciantes que participaron de esta iniciativa destacaron que esta tarea forma parte de los acuerdos establecidos para desarrollar la feria y mantener la higiene del espacio público.

La limpieza también permitirá habilitar nuevamente el sector para la circulación vehicular, una vez concluidos los trabajos.


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