Verano 2027: estos destinos de Sudamérica podrían tener más lluvias

El fenómeno de El Niño podría condicionar la temporada turística de verano 2027 en Sudamérica, con mayores probabilidades de lluvias, nubosidad y crecidas en el sur de Brasil, el Litoral argentino y Uruguay.

En contraste, el nordeste brasileño, el norte argentino, algunos sectores de la Patagonia y el Norte Chico de Chile tendrían condiciones más favorables, según las proyecciones climáticas citadas por Infobae.

El meteorólogo Mauricio Saldívar explicó que el evento alcanzaría su punto máximo al inicio de la temporada. Sin embargo, aclaró que una señal intensa de El Niño en el océano no significa necesariamente que se registren lluvias extremas de manera constante. Las precipitaciones podrían concentrarse en pocos episodios, alternados con jornadas de sol y calor.

Brasil: más lluvias en el sur

El sur de Brasil figura entre las regiones con mayor exposición a lluvias y días nublados. El meteorólogo Marcelo Madelón, señaló que desde Río de Janeiro hacia el sur se esperan más precipitaciones y jornadas cubiertas.

La previsión incluye a Santa Catarina, donde se encuentra Florianópolis, y Río Grande do Sul, zonas que Mauricio Saldívar también identificó como vulnerables a temporales, lluvias superiores a lo habitual y crecidas.

En cambio, el nordeste brasileño, donde están Maceió, Recife, Natal, Maragogi y Porto de Galinhas, tendría precipitaciones normales o inferiores a los valores habituales. No obstante, Saldívar advirtió que podrían registrarse temperaturas elevadas y problemas de abastecimiento de agua en algunas localidades.

Barcos encallados por bajante del río Negro en Brasil. Foto: EFE

Argentina: lluvias en varias regiones

En la costa bonaerense, destinos como Mar del Plata y Cariló podrían registrar lluvias ligeramente superiores a lo habitual y temperaturas algo más bajas debido a la nubosidad.

La meteoróloga Cindy Fernández indicó que el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra una tendencia a precipitaciones normales o superiores en la provincia de Buenos Aires. Esto podría traducirse en más jornadas inestables y menos días consecutivos de playa, aunque no significa que toda la temporada estará marcada por lluvias.

Una situación de mayor atención se proyecta para el Litoral, que comprende Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa. En estas regiones existe una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de los valores normales, con posibles efectos sobre los ríos Paraná y Uruguay.

Saldívar advirtió que las crecidas podrían generar restricciones en balnearios, campings y zonas de embarque. Entre los destinos que podrían verse afectados mencionó Colón, Federación y las playas de Corrientes y Santa Fe.

Lluvias en Argentina. Foto archivo: EFE

En Córdoba y Mendoza, el principal riesgo estará relacionado con las tormentas y las crecidas repentinas. En las sierras cordobesas, las lluvias en las zonas altas podrían provocar aumentos rápidos del caudal de arroyos y ríos, incluso cuando el cielo esté despejado en los balnearios.

Para Mendoza, la recomendación es prestar atención a posibles lluvias intensas en el piedemonte, deslizamientos y crecidas. Los visitantes que acampen o recorran sectores cercanos a cursos de agua deberán consultar los avisos oficiales y el estado de los caminos.

Por otra parte, el oeste del norte argentino, especialmente Salta, Jujuy y los Valles Calchaquíes, tendría una menor exposición a las lluvias excesivas, aunque se prevén temperaturas superiores a lo normal en buena parte de la región. Las precipitaciones propias del verano todavía podrían afectar las zonas de montaña.

Uruguay: más precipitaciones en el norte

Para Uruguay, Madelón proyectó más lluvias y temperaturas inferiores a los valores habituales en las zonas costeras. Sin embargo, Saldívar señaló que la mayor incidencia se concentraría en el norte y nordeste, especialmente en el litoral del río Uruguay.

Punta del Este, Rocha y La Paloma tendrían una exposición comparativamente menor que los balnearios fluviales, aunque no quedarían libres de tormentas localizadas, vientos fuertes o granizo.

Chile y el Caribe: menos lluvias

En el Norte Chico de Chile, destinos como La Serena, Coquimbo y Bahía Inglesa tendrían un verano caluroso y seco. En otras zonas del país, la falta de lluvias podría elevar el riesgo de incendios forestales.

Aluvión en Chile. Foto archivo: EFE

En el Caribe, El Niño suele favorecer una disminución de las precipitaciones y temperaturas más altas. Punta Cana y Aruba, además, atraviesan su estación seca durante el verano austral, fuera del periodo de huracanes. Sin embargo, la presencia de sargazo debe considerarse como un factor independiente al momento de planificar el viaje.

Los especialistas aclararon que las proyecciones estacionales permiten identificar tendencias generales, pero no anticipar las condiciones exactas de un día determinado.

Por ello, recomendaron utilizar estos datos para elegir el destino y consultar los pronósticos, las alertas oficiales y las políticas de cambio o cancelación de reservas entre siete y diez días antes del viaje.