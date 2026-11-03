Caso Hotel Las Américas: El TSJ admite la demanda contra Evo y Linera

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dio curso a la proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por el caso Hotel Las Américas y dispuso el inicio de una investigación preliminar de 30 días.

El magistrado de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, confirmó que se emitió el decreto de inicio de la investigación preliminar dentro de la proposición acusatoria.

Explicó que los sujetos procesales ya fueron notificados y que se remitieron órdenes instruidas a los tribunales departamentales de Justicia de Cochabamba y La Paz para comunicar la decisión a los denunciados.

Ortega precisó que el Ministerio Público tiene un plazo de 30 días para realizar los actos investigativos y definir si presenta una acusación o rechaza la proposición.

“El plazo es de 30 días; entonces, está corriendo el plazo”, señaló. También aclaró que la investigación es competencia de la Fiscalía y no de la Sala Penal.

Por su parte, el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, confirmó que el Ministerio Público ya comenzó las actuaciones correspondientes.

La Fiscalía tiene 30 días hábiles para determinar si corresponde presentar un requerimiento acusatorio contra los exmandatarios o disponer el archivo de la causa.

La resolución de la Sala Penal establece la radicatoria de la proposición acusatoria presentada por la bancada de Libre, con el objetivo de investigar los hechos ocurridos el 16 de abril de 2009. El documento señala que la denuncia es por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad, durante el ejercicio de funciones públicas de Morales y García Linera.

El expresidente y líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, difundió en sus redes sociales el documento que dispone radicar la proposición acusatoria y dar curso a la investigación preliminar.

Quiroga pide que el proceso llegue a la Asamblea

Tras conocerse la decisión del TSJ, Quiroga sostuvo que el expresidente Morales debe responder ante la justicia no solamente por otros hechos, sino también por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Hotel Las Américas.

“Finalmente han hecho la notificación y está avanzando el proceso para que responda ante la justicia el señor Morales, no solamente por su depravada inmoralidad que causa vergüenza nacional, sino también por haber ordenado ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas, tema demostrado en el sistema interamericano”, afirmó.

El líder de Libre también sostuvo que las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habrían confirmado estos hechos. “Ya no hay nada que debatir. Ha sido confirmado esto y determinado así en las opiniones o las determinaciones que han emanado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, expresó.

Quiroga atribuyó la responsabilidad de las presuntas ejecuciones a las máximas autoridades del Gobierno de ese entonces. Según su declaración, los hechos se habrían producido por orden del entonces presidente y con intervención del vicepresidente.