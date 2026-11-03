¡Jack Sparrow podría regresar! Johnny Depp pone una condición que ilusiona a sus fans

Después de años de incertidumbre sobre su futuro en la saga, Johnny Depp abrió nuevamente la posibilidad de interpretar al inolvidable pirata que conquistó al público desde 2003.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight, realizada en el marco de la promoción de su nueva película Ebenezer, el actor habló sobre un eventual regreso a Piratas del Caribe 6.

Aunque no confirmó su participación, dejó entrever que estaría dispuesto a ponerse nuevamente el característico sombrero de Jack Sparrow si el proyecto consigue ofrecer una despedida apropiada para la franquicia.

Depp explicó que su interés no pasa simplemente por protagonizar otra entrega, sino por contribuir a que la historia llegue a una conclusión satisfactoria.

El actor sostuvo que consideraría regresar si el proyecto reúne las condiciones necesarias para cerrar la saga de una mejor manera.

Sus declaraciones despertaron nuevas expectativas entre los seguidores de Piratas del Caribe, que llevan años esperando conocer si el personaje volverá a aparecer en la pantalla grande.

Otro de los aspectos que destacó Depp fue su estrecha relación con Jerry Bruckheimer, productor de las cinco películas de la franquicia.

El actor manifestó su disposición a volver a trabajar con él y resaltó la confianza que existe entre ambos.

De acuerdo con sus declaraciones, aceptaría colaborar en un nuevo proyecto con Bruckheimer debido a la amistad que mantienen desde hace años.

El productor, por su parte, había confirmado en agosto de 2025 que conversó con Depp sobre una posible nueva entrega.

En esa oportunidad, explicó que la decisión del actor dependería principalmente de cómo estuviera escrito su personaje.

La sexta película lleva varios años en desarrollo y ha atravesado distintas etapas de escritura y planificación.

En 2024, Bruckheimer informó que el guionista Jeff Nathanson trabajaba en una propuesta para continuar la franquicia.

Posteriormente, en agosto de 2026, el productor confirmó que mantenía conversaciones con Depp mientras seguían trabajando en el libreto.

Pese a estos avances, Disney todavía no ha anunciado oficialmente la incorporación de Johnny Depp al reparto ni una fecha definitiva de estreno.

Por ello, el eventual retorno de Jack Sparrow continúa siendo una posibilidad y no un hecho confirmado.