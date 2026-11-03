¿Tu relación tiene futuro? Tres señales que podrían revelar que estás con la persona equivocada

¿Se puede estar enamorado de alguien y, aun así, sentir que no es la persona indicada? La especialista en desarrollo personal Mel Robbins abordó esta inquietud y compartió tres señales que, según su experiencia y estudios sobre relaciones de pareja, pueden advertir problemas de compatibilidad incluso cuando todo parece marchar bien.

Una relación puede estar llena de cariño, buenos momentos y admiración mutua, pero también presentar diferencias que dificultan construir un futuro en común.

Este fue uno de los temas centrales de una edición especial de The Mel Robbins Podcast, en la que la reconocida conferencista conversó con su hija mayor, Sawyer Robbins, de 27 años, sobre el amor, las rupturas sentimentales y las decisiones que pueden cambiar la vida de una pareja.

Durante el episodio, grabado en su casa de Vermont, Estados Unidos, ambas respondieron preguntas recopiladas entre amigas, familiares y seguidores del programa.

Una de las inquietudes más importantes fue cómo reconocer que alguien puede ser una persona extraordinaria, pero no necesariamente la pareja adecuada.

1. Sientes que algo no está bien, aunque todo parezca perfecto

La primera señal, según Robbins, es una sensación persistente de incomodidad que resulta difícil de explicar.

La especialista indicó que algunas personas permanecen en relaciones con alguien a quien admiran y quieren, pero experimentan dudas profundas sobre su futuro juntos.

Para Robbins, esa sensación merece atención, especialmente cuando se relaciona con necesidades emocionales o diferencias que no han sido abordadas.

2. Debes renunciar a tus sueños para mantener la relación

La segunda señal aparece cuando uno de los integrantes siente que debe abandonar sus metas personales o profesionales para satisfacer las expectativas de su pareja.

Robbins se apoyó en investigaciones de los psicólogos John y Julie Gottman, especialistas en relaciones, para destacar la importancia de respetar los proyectos de vida individuales.

Como ejemplo, mencionó el caso de una persona que sueña con emprender o desarrollar una carrera, mientras su pareja espera que renuncie por completo a esas aspiraciones.

La especialista explicó que estas diferencias pueden generar conflictos profundos si ninguna de las partes encuentra una forma de construir acuerdos respetuosos.

3. Esperas que tu pareja cambie completamente

La tercera señal se presenta cuando una persona mantiene la esperanza de que su pareja cambie aspectos esenciales de su personalidad.

Robbins recordó una conclusión ampliamente difundida de las investigaciones del Instituto Gottman: aproximadamente el 69% de los problemas recurrentes en las relaciones están vinculados a diferencias persistentes que no desaparecen por completo.

El problema, explicó Robbins, surge cuando alguien espera transformar profundamente a la otra persona para sentirse satisfecho con la relación.

¿Qué cosas sí pueden cambiar?

Durante la conversación, Sawyer planteó una distinción importante: no es lo mismo una característica de personalidad que una habilidad o hábito susceptible de mejorar.

Por ejemplo, aprender a organizarse, colaborar con las tareas domésticas o comunicarse de manera más efectiva son comportamientos que pueden desarrollarse con disposición y esfuerzo.

Robbins destacó que las responsabilidades compartidas dentro del hogar no deberían depender del género, sino del compromiso de ambas personas.

En cambio, las diferencias profundas en valores, objetivos de vida o expectativas sobre el futuro pueden requerir conversaciones más complejas.