Las fechas clave de noviembre para cortarse el cabello según la Luna

Elegir el momento adecuado para cortarse el pelo dejó de ser solo cuestión de disponibilidad en la agenda. Para quienes siguen las tradiciones vinculadas al calendario lunar, la posición del satélite natural es la guía definitiva para orientar cada cambio de look, ya sea que busques estimular el crecimiento, conservar el largo por más tiempo o conseguir una melena mucho más abundante.

Durante noviembre de 2026, el ciclo lunar atravesará distintas etapas que prometen adaptarse a cada objetivo capilar. Aunque la ciencia recuerda que no existen pruebas empíricas de que la Luna influya directamente en el cabello, esta práctica milenaria continúa más vigente que nunca entre quienes organizan sus visitas al estilista guiados por las fases del cielo.

¿Qué días elegir según lo que buscas?

Las recomendaciones tradicionales dividen las etapas lunares de acuerdo con el efecto que se les atribuye. Antes de reservar tu turno, conviene identificar qué resultado quieres lograr:

Para que el pelo crezca más rápido: La Luna creciente es la fase ideal. Se la considera el momento más favorable para recuperar centímetros en tiempo récord o para dejar crecer el cabello tras un corte radical.

Para mantener el corte: La Luna menguante se asocia con un crecimiento más lento, por lo que es la opción elegida por quienes buscan conservar la forma del peinado intacta durante varias semanas.

Para conseguir más volumen: La Luna llena se relaciona popularmente con la fortaleza, la vitalidad y la abundancia de la fibra capilar.

Para evitar cambios bruscos: Algunas corrientes prefieren la Luna nueva como un periodo de pausa, aconsejando esperar a que comience la etapa creciente para realizar cualquier modificación.

Las fechas clave del calendario lunar de noviembre

Para organizar tu próxima visita a la peluquería, estas son las etapas que marcarán el ritmo del mes:

Del 1 al 8 de noviembre: Luna menguante (ideal para mantener el corte).

9 de noviembre: Luna nueva (período de transición).

Del 10 al 23 de noviembre: Luna creciente (la mejor etapa para potenciar el crecimiento).

17 de noviembre: Cuarto creciente (fecha clave dentro de la misma tendencia).

24 de noviembre: Luna llena (recomendada para aportar volumen y fuerza).

Del 25 al 30 de noviembre: Luna menguante (nuevamente favorable para sostener el estilo).

Si tu prioridad es estimular el crecimiento, puedes prestar especial atención al período que arranca justo después de la Luna nueva del 9 de noviembre, destacando el cuarto creciente del 17. En cambio, si buscas una melena con más cuerpo, la cita ideal es el 24 de noviembre con la Luna llena.

Más allá de los resultados comprobados —que dependen enteramente de la salud capilar y de factores biológicos—, el calendario lunar se mantiene como una excelente guía personal para planificar tu imagen y regalarle a tu cabello un ritual de renovación diferente este mes.