Durante esta temporada de Halloween, la tendencia de convertir fotografías cotidianas en retratos de terror mediante inteligencia artificial ha cobrado una enorme popularidad entre los usuarios de redes sociales. No obstante, de acuerdo a lo que reporta el portal TN, una reciente investigación de la firma Malwarebytes advirtió que plataformas desconocidas aprovechan este entusiasmo para recolectar imágenes de adultos y menores sin detallar adecuadamente su almacenamiento ni su uso posterior.

Aunque muchos de estos sitios web exhiben interfaces modernas, políticas formales e integraciones con el inicio de sesión de Google, la realidad es que carecen de responsables identificables o direcciones físicas verificables. Asimismo, la aparente autenticación oficial de navegadores o buscadores no representa ningún respaldo institucional hacia el tratamiento privado de los archivos cargados por las personas.

A la falta de claridad sobre la propiedad de los datos se le suman esquemas comerciales agresivos con suscripciones anuales que pueden alcanzar montos exorbitantes. Sumado a ello, la promesa de eliminar los archivos tras unos días resulta inverificable para el usuario, lo que incrementa el riesgo de que las imágenes terminen alimentando perfiles falsos o contenido manipulado.

Alternativas seguras para crear imágenes de terror

Para disfrutar de la festividad sin comprometer la información personal, los especialistas recomiendan optar por métodos de edición que reduzcan la exposición directa de retratos reales:

Generar contenido desde cero mediante descripciones: Utilizar plataformas reconocidas como ChatGPT o Gemini para redactar comandos de texto y crear personajes ficticios sin subir selfies reales.

Utilizar plataformas reconocidas como ChatGPT o Gemini para redactar comandos de texto y crear personajes ficticios sin subir selfies reales. Recurrir a proveedores de IA consolidados: Emplear servicios con políticas claras como Adobe Firefly y ajustar la configuración de privacidad para limitar el uso de datos en el entrenamiento de modelos.

Emplear servicios con políticas claras como Adobe Firefly y ajustar la configuración de privacidad para limitar el uso de datos en el entrenamiento de modelos. Procesar los archivos de forma local: Utilizar las herramientas nativas de edición en smartphones o programas como GIMP para aplicar filtros oscuros sin enviar archivos a servidores externos.

Antes de interactuar con cualquier herramienta interactiva basada en la nube, resulta indispensable verificar quién opera la plataforma y qué proveedores externos manejan la información. Del mismo modo, se debe evitar categóricamente la carga de fotografías pertenecientes a menores de edad o a terceros sin su consentimiento explícito.

Finalmente, es conveniente revisar detalladamente los términos de eliminación de archivos y comprobar qué tipo de permisos exige la plataforma antes de iniciar sesión. Supervisar de cerca si la aplicación impone créditos con fecha de vencimiento o cobros recurrentes evitará sorpresas desagradables al momento de celebrar un Halloween seguro.