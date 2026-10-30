¿Te animas o le tienes miedo al éxito? Hoy es el "Día de Mandarle un Mensaje a tu Ex"

Abran paso al peligro, la nostalgia y, por qué no, a las decisiones de las que podrías arrepentirte mañana. Si hoy sentiste un impulso repentino de abrir WhatsApp, buscar un chat archivado y escribir ese texto que juraste jamás volver a enviar, no estás solo: hoy, 30 de octubre, se celebra oficialmente (en el mundo digital) el Día de Mandarle un Mensaje a tu Ex.

Esta insólita e impensada "festividad" nació como un reto en las redes sociales de Estados Unidos y rápidamente se convirtió en un fenómeno global que cada año revive en TikTok, Instagram y X (Twitter) con miles de memes, capturas de pantalla hilarantes y más de un arrepentimiento instantáneo.

¿Por qué justo hoy? El trasfondo "paranormal"

La elección de la fecha no es casualidad. Al celebrarse justo un día antes de Halloween, la cultura de Internet encontró la excusa perfecta para hacer una analogía con la temporada del terror: hacer reaparecer a los auténticos "fantasmas" del pasado.

La propuesta original del trend invita a las personas a romper el hielo y animarse a:

Tantear el terreno: Enviar un simple "¿Cómo estás?" o "Me acordé de vos" .

Buscar la reconciliación: Para los nostálgicos que sienten que la historia no terminó.

Cerrar ciclos: Decir aquello que quedó pendiente para poder pasar página definitivamente.

Las reglas no escritas (y las advertencias de los expertos)

Aunque la iniciativa comenzó como un meme masivo, miles de usuarios se lo toman muy en serio. Sin embargo, Internet también se llenó de advertencias para evitar catástrofes emocionales:

¡Ojo! Antes de apretar "enviar", acuérdate de por qué se convirtieron en ex. No todos los fantasmas vienen a traer paz; algunos solo vienen a asustar.

Si te clavó el visto: Misión fallida, pero te queda la anécdota.

Si te respondió con entusiasmo: Quizás el fantasma tenía ganas de volver a la vida.

Si te tiene bloqueado: Ni lo intentes, la magia de Halloween no llega tan lejos.

¿Te animas a mandar el mensaje?

El debate está encendido en redes sociales entre los valientes que ya mandaron el mensaje y los cautos que prefieren mantener la paz mental. Y vos, ¿vas a dejar a los fantasmas tranquilos o te vas a arriesgar a romper el hielo hoy?