El reconocido actor estadounidense desató los aplausos de los fanáticos al subir al escenario junto a la legendaria banda Aerosmith durante un espectacular concierto celebrado en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California.

La presentación se realizó el jueves 29 de octubre, como parte del evento especial California, Dream On: Aerosmith & Friends, que marcó el regreso de la agrupación a los escenarios tras su última gira interrumpida en 2023.

El momento más comentado llegó cuando Depp apareció para interpretar el clásico “Train Kept A-Rollin'” junto a Steven Tyler y Joe Perry, en una actuación que rápidamente comenzó a circular en videos grabados por los asistentes.

Al ingresar al escenario, Depp saludó y abrazó a Perry, con quien comparte su pasión por la música en el supergrupo Hollywood Vampires.

La aparición fue recibida con una ovación mientras el público observaba una faceta diferente del actor.

Momentos después, Steven Tyler tocó su armónica y dio paso a la interpretación de “Train Kept A-Rollin'”.

Con una amplia sonrisa, Depp acompañó a la banda con su guitarra y recorrió el escenario mientras sonaba el clásico del rock.

La agrupación había interrumpido su gira de despedida en septiembre de 2023 debido a una lesión en la laringe de Steven Tyler, que afectó gravemente su capacidad vocal.

En agosto de 2024, la banda anunció su retiro de las giras, al considerar que el cantante no lograría una recuperación suficiente para afrontar una agenda de conciertos.

Sin embargo, Aerosmith decidió reunirse para dos presentaciones especiales en el Hollywood Bowl, acompañado por grandes figuras del rock.

El concierto del jueves representó su primer espectáculo completo como banda desde 2023.

El evento reunió a músicos y agrupaciones reconocidas internacionalmente, entre ellos Axl Rose y Slash, de Guns N' Roses; Dave Grohl, de Foo Fighters; Ann y Nancy Wilson, de Heart; y The Black Crowes.