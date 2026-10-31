El peligro de guardar objetos “por si acaso”: conozca cuándo puede ser un problema de salud

Conservar ropa en desuso, cajas vacías o electrodomésticos averiados bajo la premisa de necesitarlos en el futuro es una práctica común motivada por el ahorro o el apego emocional. Sin embargo, cuando la simple idea de desechar esos artículos genera angustia y destruye la funcionalidad del hogar, dicha costumbre deja de ser inofensiva y se convierte en un claro signo de alerta mental.

De acuerdo al portal El Heraldo de México, diversas razones psicológicas llevan a justificar el almacenamiento desmedido de pertenencias sin un propósito claro. Entre los factores desencadenantes más frecuentes dentro de la vida cotidiana se identifican los siguientes:

Temor al desabastecimiento futuro: Miedo a necesitar un objeto previamente descartado y no poder reemplazarlo.

Miedo a necesitar un objeto previamente descartado y no poder reemplazarlo. Vínculos afectivos intensos: Incapacidad de desprenderse de objetos por asociarlos con vivencias o seres queridos.

Incapacidad de desprenderse de objetos por asociarlos con vivencias o seres queridos. Búsqueda de seguridad inmediata: Sensación de falsa tranquilidad al estar preparado para cualquier imprevisto.

Sensación de falsa tranquilidad al estar preparado para cualquier imprevisto. Inseguridad en las decisiones: Duda constante sobre el valor de las cosas que lleva a posponer el orden indefinitely.

La diferencia fundamental entre un hábito común y el trastorno de acumulación compulsiva radica en cómo la persona se relaciona con sus pertenencias y en el impacto de estas dentro de su rutina. Quien padece esta condición manifiesta una imposibilidad persistente para descartar objetos sin valor real, provocando habitaciones inutilizables, aislamiento social, discusiones familiares e incluso riesgos directos de incendios o accidentes.

Es determinante no confundir la acumulación patológica con la afición por el coleccionismo estructurado. Mientras que el coleccionista selecciona, organiza y exhibe con orgullo piezas de una categoría específica, el acumulador junta artículos de diversa índole sin orden ni propósito, sintiendo un profundo malestar al intentar despojarse de cualquiera de ellos.

Recomendaciones para recuperar la armonía espacial

Para evitar que las pertenencias dominen la tranquilidad del hogar, resulta imprescindible adoptar cambios de conducta graduales y conscientes. Las principales acciones recomendadas incluyen:

Establecer límites estrictos de espacio para cada tipo de pertenencia.

Realizar depuraciones periódicas para evaluar la utilidad real de lo guardado.

Detener la adquisición o conservación de artículos innecesarios o gratuitos.

Buscar apoyo dentro del entorno familiar sin recurrir a confrontaciones ni juicios.

Reconocer que el apego a las cosas ha comenzado a afectar la convivencia es el paso primordial para reestructurar los hábitos cotidianos. Si el malestar persiste o resulta inmanejable por cuenta propia, acudir a una consulta psicológica especializada permitirá restaurar el equilibrio personal y el bienestar en el hogar.