¿El mejor regalo de trabajo? Le entregan un deportivo de lujo por romper récords en Dubái

¡Orgullo latino en el epicentro del lujo mundial! La historia de esta asesora inmobiliaria le está dando la vuelta al mundo tras recibir un reconocimiento de película en los Emiratos Árabes Unidos.

En medio de una deslumbrante gala que celebraba el tercer aniversario de su empresa, la profesional latina fue sorprendida en pleno escenario con un premio fuera de serie: un auto deportivo de alta gama azul, valuado en el mercado dubaití entre 900.000 y 1.550.000 AED (cerca de 250.000 a 420.000 dólares).

Un logro histórico para Latinoamérica

Natalia Chávez no solo rompió récords dentro de su compañía; hizo historia al convertirse en la primera profesional colombiana en alcanzar el primer lugar en ventas para una firma inmobiliaria de esa magnitud en Dubái.

El impactante regalo no fue casualidad. La asesora demostró un desempeño descomunal en uno de los mercados inmobiliarios más competitivos y codiciados del planeta, pues generó más de 500 millones de dólares en transacciones inmobiliarias en un periodo de solo dos años.

Arrancó en el Top 3 durante el primer trimestre y conquistó de manera consecutiva el primer lugar en el segundo y tercer trimestre, coronándose oficialmente como la Top Performer (Mejor Desempeño) del año 2026. Durante la ceremonia de premiación, la colombiana se llevó a casa cuatro galardones principales antes de recibir la gran sorpresa.

El momento que se volvió viral

El video que circula masivamente en redes sociales muestra a Natalia recibiendo su trofeo de reconocimiento en el escenario. Cuando la asesora se disponía a regresar a su asiento, el director ejecutivo de la compañía interrumpió el protocolo para anunciar que la noche apenas comenzaba.

Tras una emotiva cuenta regresiva y el corte de cinta frente a los asistentes, se reveló el deslumbrante vehículo deportivo decorado con un enorme moño. El gesto buscaba honrar el extraordinario esfuerzo de la colombiana y marcar un nuevo estándar sobre cómo se premia el alto rendimiento en el mundo corporativo.

"Llegar hasta aquí ha significado mucho esfuerzo, disciplina y perseverancia. Me llena de orgullo representar a Colombia en un mercado tan competitivo", destacó la asesora sobre su trayectoria.