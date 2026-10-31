El mundo del espectáculo mexicano se encuentra sorprendido tras conocerse la presunta detención de Sergio Arévalo, conocido como "El Estilista de las Estrellas", en Estados Unidos. Según reportes de medios mexicanos, el experto en moda habría sido arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Texas.

La información fue difundida por la periodista de espectáculos Nelssie Carrillo, quien señaló que la detención se habría producido después de un concierto de la cantante María José.

Arévalo, de 48 años y nacido en Guatemala, es conocido por su trabajo con importantes figuras del entretenimiento. En sus redes sociales comparte fotografías junto a artistas como Thalía, Paulina Rubio, Maribel Guardia, María José y Emma Coronel, entre otras personalidades.

Tras conocerse el caso, comenzó a circular una campaña de recaudación de fondos para ayudar a sus familiares a cubrir los gastos legales relacionados con su situación migratoria y brindarles apoyo durante este proceso.

Sergio Arévalo estilista de varias estrellas del mundo artístico. Foto: redes sociales.

De acuerdo con el mensaje difundido en la campaña, el estilista contaba con un permiso de trabajo vigente al momento de su detención. Sin embargo, hasta el momento no se han conocido detalles oficiales sobre los motivos específicos del arresto ni sobre su situación legal.