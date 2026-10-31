Una madre arquitecta sorprendió en redes sociales al crear un disfraz de Transformers capaz de convertirse de robot a helicóptero. La protagonista es Ting Ahmari, quien utilizó sus conocimientos profesionales y materiales caseros para diseñar el traje de su hijo.

El disfraz representa a Blackout, uno de los Decepticons de la película Transformers de 2007, que tiene la capacidad de convertirse en un helicóptero militar.

En el video difundido en internet, el niño aparece inicialmente vestido como un robot. Luego, se agacha y pliega las piezas del traje hasta quedar oculto dentro de la estructura, que adopta la forma de un helicóptero. El movimiento también puede realizarse a la inversa para recuperar la apariencia del robot.

Ahmari explicó que aprovecha sus habilidades como arquitecta para crear disfraces personalizados para sus hijos y que utiliza cartón y objetos cotidianos en sus proyectos.

Las imágenes fueron distribuidas por la agencia Storyful y difundidas por CBS News, lo que contribuyó a que el trabajo llegara a una audiencia más amplia.

La creación llamó la atención por su ingenioso mecanismo y por demostrar cómo materiales sencillos pueden convertirse en un disfraz elaborado, especialmente en vísperas de Halloween.