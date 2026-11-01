¿Ficción o realidad? Las 5 leyendas más aterradoras de Internet que hicieron creer al mundo

Las plataformas digitales se convirtieron en el escenario ideal para el nacimiento de ficciones oscuras que lograron trascender la pantalla hasta integrarse en la cultura popular. Mediante montajes fotográficos, relatos conspirativos y testimonios manipulados, diversas comunidades virtuales consolidaron historias de terror que miles de usuarios dieron por ciertas en todo el mundo, de acuerdo a lo que reporta el portal TN.

Estos relatos virales, bautizados dentro del entorno digital como creepypastas, crecieron exponencialmente gracias a la aportación colectiva de miles de internautas en foros temáticos. Con el paso de los años, la repercusión de estos mitos fue tan masiva que saltó de las redes hacia producciones cinematográficas, videojuegos y coberturas periodísticas.

Aunque cada leyenda surgió bajo contextos diferentes, todas comparten la capacidad de aprovechar la inmediatez web para propagar narraciones de origen totalmente ficticio. En esta fecha tan vinculada al misterio, analizamos el expediente y las investigaciones que desmitifican cinco de los casos más impactantes de la red.

Slender Man: el espectro de los foros

La figura de este ser extremadamente alto y sin rostro nació formalmente en junio de 2009 dentro del foro Something Awful a partir de un concurso de Photoshop. Su creador, Eric Knudsen, diseñó las imágenes manipuladas y la comunidad terminó por expandir la historia hasta convertirla en videojuegos y películas.

Polybius: la máquina arcade del control mental

El mito sostiene que en 1981 existió un videojuego recreativo en Oregón que provocaba graves secuelas psicológicas y recibía la visita de supuestos agentes gubernamentales. Las investigaciones demostraron que no existen registros reales del juego y que la teoría conspirativa comenzó a circular en portales especializados recién en el año 2000.

El experimento ruso del sueño: 15 días de tortura

Esta célebre creepypasta narraba un presunto ensayo militar soviético de 1940 donde cinco prisioneros perdieron la cordura tras ser expuestos a un gas que les impedía dormir. El escalofriante relato se viralizó con fuerza a partir de 2009, aunque no existe ningún documento ni prueba histórica que valide su veracidad.

Pueblo Lavanda: la frecuencia sonora maldita

La leyenda urbana afirmaba que la melodía ambiental de esta locación en los juegos originales de Pokémon provocaba trastornos graves y dolores de cabeza en niños japoneses. A pesar de que el escenario y la música sombría existen desde 1996, no se registró ningún caso médico real y el rumor comenzó a circular en 2010.

Momo: la escultura japonesa que alarmó a los padres

En 2018 se masificó la imagen de una criatura deforme que supuestamente contactaba a menores por WhatsApp para incitarlos a realizar desafíos de extremo peligro. En realidad, la perturbadora fotografía correspondía a una obra artística llamada "Mother Bird", expuesta en Tokio por una compañía de efectos especiales sin vinculación alguna con las amenazas informáticas.