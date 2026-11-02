Jude Bellingham posa en ropa interior y conquista las redes | Video

Jude Bellingham conquista las redes sociales con su nueva campaña para Calvin Klein. El futbolista inglés del Real Madrid se convirtió en protagonista de la nueva producción de la reconocida marca estadounidense de ropa interior, donde luce sus atributos físicos y desata una ola de comentarios entre sus fanáticas.

El video, publicado en TikTok, rápidamente se volvió viral y ya supera el millón de reproducciones, además de acumular más de 500 mil likes. La aparición del jugador no pasó desapercibida y los comentarios de sus seguidoras inundaron las redes sociales.

"Solo una cosa tenía que hacer Calvin Klein y lo hizo excelente", "Me avisan cuando ya no ocupen las gigantografías" y "El lunes mejoro de repente", son algunos de los mensajes que dejaron las fanáticas, quienes no ocultaron su entusiasmo por la participación del futbolista.

En las imágenes, Bellingham aparece luciendo jeans y la clásica ropa interior de Calvin Klein, mientras posa frente a las cámaras y realiza incluso su característica celebración de gol, uno de los gestos que lo identifica dentro de las canchas.

Así, el mediocampista inglés vuelve a demostrar que su popularidad trasciende el fútbol y que también puede convertirse en protagonista de importantes campañas publicitarias.