La creadora de contenido Albertina Sacaca sorprendió a sus seguidores al mostrar su transformación para celebrar Halloween durante su estadía en México.

Para sumarse a las tradiciones de esta festividad, la influencer eligió caracterizarse como la protagonista de la película animada "El cadáver de la novia".

Con ayuda de un maquillista profesional, logró una llamativa transformación que recrea la apariencia del personaje.

Sacaca protagonizó una sesión de fotografías con su nuevo look, que no pasó desapercibido entre la gente y sus seguidores en las redes sociales.