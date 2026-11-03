VIDEO: Kylian y Ethan Mbappé sorprenden con un divertido baile en TikTok

Los hermanos Kylian y Ethan Mbappé dejaron por un momento las canchas de fútbol para demostrar que también tienen talento para el baile. Ambos protagonizaron un divertido video en TikTok que rápidamente llamó la atención de los usuarios de redes sociales.

En la grabación, los futbolistas aparecen juntos, siguiendo una coreografía de un popular desafío de la plataforma. Entre pasos coordinados, gestos cómicos y risas, muestran su lado más divertido y la complicidad que mantienen fuera del terreno de juego.

El video, que acumuló cientos de miles de reproducciones en cuestión de minutos, se convirtió en un nuevo contenido viral protagonizado por los hermanos, quienes demostraron que también saben divertirse lejos de la presión de los estadios.

Sin embargo, la diversión no los aleja de sus compromisos deportivos. Kylian se prepara para jugar con el Real Madrid frente al AEK en Grecia, mientras que Ethan alista su participación con el Lille ante el Bodø/Glimt, ambos por una nueva jornada de la UEFA Champions League.