¿Volverá al ring? John Cena reaparece en WWE y desata la locura entre sus fanáticos

La ilusión volvió a encenderse entre los fanáticos de la lucha libre. John Cena, una de las máximas leyendas de la WWE, reapareció este lunes 2 de noviembre en Monday Night RAW y revolucionó las redes sociales con un anuncio que despertó todo tipo de especulaciones.

Todo comenzó cuando la cuenta oficial de WWE confirmó la presencia de la superestrella en el programa celebrado en Brooklyn, Nueva York.

"¡El GOAT John Cena regresa a #WWERaw con un anuncio especial ESTA NOCHE en Brooklyn!", publicó la compañía en su cuenta de X.

Pero la expectativa creció todavía más cuando el propio Cena compartió un misterioso mensaje que dejó volar la imaginación de sus seguidores.

"¡Hemos entrado oficialmente en la temporada... la temporada CLÁSICA! Ha habido muchas preguntas formuladas por observadores pacientes. ESTA NOCHE sentamos las bases para este evento que pasará a la historia", escribió el luchador.

Imagen captura publicación John Cena.

Las palabras encendieron las teorías entre los fanáticos, quienes comenzaron a preguntarse si el llamado «Rapero Mayor» estaría preparando su regreso al cuadrilátero después de anunciar su retiro.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue otra: Cena presentó oficialmente el John Cena Classic, un torneo que se realizará el próximo 14 de diciembre en Walt Disney World, en Orlando, Florida. También anunció la creación de un campeonato especial para la competición y confirmó a Cody Rhodes como su primer participante.

De esta manera, el legendario luchador volvió a WWE, aunque su aparición no significó un regreso a la competencia dentro del ring. Por ahora, los fanáticos tendrán que esperar para saber si algún día volverán a verlo luchar.

El adiós de John Cena a los cuadriláteros llegó el sábado 13 de diciembre de 2025, cuando disputó el último combate de su histórica carrera frente al austríaco Gunther, durante el evento Saturday Night's Main Event, celebrado en Washington D. C.

La despedida tuvo un sabor amargo para millones de seguidores: Cena perdió por rendición después de un intenso enfrentamiento de aproximadamente 30 minutos.

Durante la pelea, el 17 veces campeón mundial intentó resistir los poderosos ataques de su rival y recurrió a sus emblemáticos movimientos, entre ellos el Attitude Adjustment (AA) y el Five Knuckle Shuffle. Sin embargo, Gunther consiguió someterlo con su temida llave de rendición.

El momento fue especialmente emotivo. Aunque el resultado no fue el que esperaban sus seguidores, la arena se llenó de aplausos, nostalgia y cánticos de agradecimiento para una figura que marcó a varias generaciones durante más de dos décadas.