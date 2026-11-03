Maria Bodaj, Damian Kasprzyk y Wojciech Pruński se convirtieron en protagonistas de un fenómeno que llamó la atención de Guinness World Records (GWR), organismo que destacó el dominio de Polonia en varias pruebas de resistencia a temperaturas extremas.

De acuerdo con un informe publicado el 30 de octubre de 2026, estos atletas concentran seis marcas vigentes en tres disciplinas, divididas en categorías masculina y femenina.

Una de las pruebas más exigentes consiste en permanecer completamente sumergido en agua a una temperatura de 5 °C o menos, utilizando un equipo que permita respirar.

En la categoría femenina, Maria Bodaj estableció una marca de 1 hora y 38 segundos, convirtiéndose en la primera poseedora del récord femenino en esta modalidad.

En la categoría masculina, Damian Kasprzyk alcanzó 1 hora y 29 segundos en febrero de 2026, superando las marcas anteriores de otros deportistas polacos.

Durante estas pruebas, los participantes deben permanecer completamente sumergidos hasta que finalice el intento.

Maria Bodaj posee las mejores marcas femeninas en inmersión, enterramiento nevado y caja helada, tras fijar su última plusmarca en 2025 con 3 horas, 33 minutos y 33 segundos de duración (Captura de video)

Wojciech Pruński alcanza la mayor marca histórica al superar cinco horas dentro de una caja helada (Captura de video)

El segundo desafío consiste en permanecer acostado mientras el cuerpo queda cubierto de nieve desde los pies hasta el cuello, utilizando únicamente traje de baño.

Damian Kasprzyk consiguió una marca de 2 horas, 12 minutos y 12 segundos, establecida el 21 de febrero de 2026.

El deportista logró superar una categoría en la que también habían destacado competidores de otros países.

Por su parte, Maria Bodaj obtuvo el récord femenino con 1 hora, 33 minutos y 33 segundos durante ese mismo mes.

Maria Bodaj es la única mujer en completar esa marca, obtenida en 2025 bajo agua a cinco grados o menos. Imagen captura video.

La tercera disciplina consiste en permanecer de pie dentro de un recipiente lleno de cubos de hielo, manteniendo el cuerpo cubierto, excepto la cabeza y el cuello.

En esta modalidad, Wojciech Pruński consiguió el récord masculino con 5 horas, 8 minutos y 2 segundos, alcanzados en mayo de 2026.

La marca superó ampliamente el primer registro de esta categoría, establecido en el año 2000 por el neerlandés Wim Hof, conocido como el “Hombre de Hielo”, quien permaneció 30 minutos y 9 segundos.

En la categoría femenina, Maria Bodaj logró 3 horas, 33 minutos y 33 segundos en 2025, sumando su tercer récord mundial de resistencia al frío.