Alarma en pleno vuelo: avión aterriza en emergencia tras presunta amenaza de bomba

Momentos de tensión se vivieron en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en España, luego de que se activara un protocolo de seguridad por una presunta amenaza de bomba a bordo de una aeronave. Los 114 pasajeros y siete integrantes de la tripulación descendieron del avión mientras las autoridades inspeccionaban su interior.

La empresa gestora de los aeropuertos españoles, Aena, activó los procedimientos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) tras recibir una alerta relacionada con una posible amenaza de bomba en una aeronave.

De acuerdo con la información difundida, el avión aterrizó alrededor de las 10:30, hora local. Una vez completada la maniobra, los 114 pasajeros y los siete tripulantes fueron desembarcados y trasladados a los controles de seguridad de la Policía Nacional.

Tras la alerta, personal de los TEDAX —Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos— de la Guardia Civil se desplazó hasta el lugar para inspeccionar el avión y determinar si existía algún artefacto explosivo en su interior.

También se movilizaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, bomberos y servicios sanitarios. Mientras tanto, el aeropuerto organizó un comité de crisis para coordinar la respuesta ante la emergencia.

Durante varias horas se mantuvo el operativo de seguridad, mientras los especialistas trabajaban para descartar la presencia de explosivos y establecer el origen de la alerta.