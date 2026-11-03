Tragedia: Rezó un último Padre Nuestro antes de estrellarse en un avión en Florida

En una escalofriante grabación de audio del avión se escucha al piloto del Learjet 60 que se estrelló contra un barrio de Florida recitando el Padre Nuestro momentos antes de su muerte. Según los informes, la llamada de auxilio se grabó minutos antes del trágico accidente que acabó con la vida de las nueve personas a bordo .

En medio de la aterradora llamada de socorro mientras el avión se precipitaba al suelo, se puede escuchar al capitán del avión, quien posteriormente fue identificado por TMZ como Jeff Gregory, recitando el Padre Nuestro.

Gregory, de 55 años, parece decir en el audio traumático: "Quienes están en el cielo, santificado sea el nombre", mientras se escucha a su joven copiloto gritar: "vamos a estrellarnos contra el suelo", informa Daily Star.

El avión privado Learjet 60 se precipitó en picada y se estrelló a pocos metros de las casas en Palm Beach, Florida, el domingo. Milagrosamente, no hubo más víctimas mortales, pero cientos de residentes fueron evacuados mientras se llevan a cabo las investigaciones en el lugar.

Según The Sun, en los momentos previos a la tragedia, la copiloto Nathalia Gadelha Filgueiras informó haber experimentado turbulencias y condiciones de hielo.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte ha declarado posteriormente que el avión volaba a una temperatura de -50 grados Fahrenheit cuando comenzó a encontrarse con estas condiciones, indica Daily Star.

Durante el vuelo, el copiloto de 20 años envió un mensaje a los controladores de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA), indicando que la tripulación estaba controlando el hielo.

El último mensaje

Pero debido a las condiciones de tormenta, el joven copiloto preguntó a los controladores de tráfico aéreo si la tripulación podía ascender a 37.000 pies, lo cual fue aprobado.

Menos de 30 segundos después, a las 12:48 p. m., la tripulación del Learjet 60 emitió una llamada de socorro que decía: "Estamos en una situación de exceso de velocidad, descendiendo a 20 000 pies por minuto", dice Daily Star.

Filgueiras continuó pidiendo ayuda: “Estamos descendiendo 8.000 pies por minuto, ¡mayday, mayday! Estamos descendiendo 10.000 pies por minuto”.

Se oyó entonces al capitán recitando el Padre Nuestro, antes de que el joven piloto gritara: "¡Joder, se nos acaba el tiempo!". El audio del Learjet se interrumpió.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas y se dirigía a las Bahamas cuando comenzó a experimentar problemas a unos 35.000 pies de altitud. El jet privado entonces cayó en picada casi verticalmente antes de estrellarse contra una carretera en Greenacres, Palm Beach, a pocos metros de las casas de cientos de personas.