¿Cómo ahorrar luz en casa? Cinco consejos para pagar menos

El uso responsable de los electrodomésticos puede ayudar a reducir el consumo de energía eléctrica en el hogar. Para evitar gastos innecesarios, la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear recomienda adoptar algunos hábitos, especialmente durante las horas de mayor demanda, que se extienden de 18:00 a 23:00.

En ese periodo aumenta el uso simultáneo de aparatos en viviendas, comercios y espacios públicos. Muchas familias regresan a casa y encienden focos, televisores, computadoras y otros equipos, mientras también se incrementa el alumbrado público.

Cinco tips para ahorrar electricidad

1. Reduce el tiempo de uso de la ducha eléctrica

Este aparato tiene una potencia aproximada de 5.000 watts. Se recomienda evitar los baños prolongados y regular la temperatura.

2. Utiliza la lavadora por la mañana

La lavadora tiene una potencia aproximada de 800 watts. Si es posible, programa su uso fuera del horario de mayor demanda.

3. Plancha varias prendas en una sola sesión

La plancha consume alrededor de 1.000 watts. Reunir la ropa y plancharla de una sola vez permite evitar encendidos repetidos.

4. Apaga las luces que no necesitas

Desconecta la iluminación de los ambientes desocupados y aprovecha la luz natural durante el día.

5. Desconecta los aparatos que no utilizas

Evita mantener equipos eléctricos conectados si no están en uso. También procura no encender simultáneamente varios electrodomésticos de alta potencia.

¿Qué aparatos consumen más?

Entre los electrodomésticos mencionados por la autoridad también figuran la estufa eléctrica, con 2.000 watts, y la aspiradora, con 500 watts.

La recomendación general es utilizar los equipos de mayor potencia durante menos tiempo y organizar sus horarios de funcionamiento. Pequeños cambios en los hábitos cotidianos pueden contribuir a un consumo más eficiente de electricidad.