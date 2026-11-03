¿Quieres comprar casa? Esto es lo que debes revisar antes de solicitar un crédito hipotecario

Comprar una casa o un departamento es uno de los objetivos más importantes para muchas familias bolivianas. Sin embargo, antes de solicitar un crédito hipotecario, es fundamental conocer las condiciones financieras, los requisitos bancarios y la situación legal del inmueble que se pretende adquirir.

Un error en la documentación, un historial crediticio desfavorable o una capacidad de pago insuficiente pueden complicar la aprobación del préstamo. Por eso, antes de comprometerse con una deuda que podría extenderse durante 20 o 25 años, conviene revisar varios aspectos.

1. Historial crediticio:

Uno de los primeros aspectos que evalúan las entidades financieras es el comportamiento de pago del solicitante.

Historial de deudas: Los bancos revisan la información crediticia del cliente y sus antecedentes de pago en el sistema financiero. Las obligaciones vencidas, los retrasos o los incumplimientos pueden afectar la aprobación del préstamo.

Capacidad de pago: Es importante calcular cuánto dinero puedes destinar mensualmente a la cuota hipotecaria sin comprometer tus gastos básicos. Como referencia orientativa, algunos análisis financieros consideran saludable que la cuota no supere entre el 30% y el 35% de los ingresos netos, aunque cada entidad aplica sus propios criterios.

Ingresos familiares: En determinadas operaciones se pueden considerar los ingresos de ambos cónyuges o de otros participantes, siempre que el banco los acepte y evalúe sus obligaciones financieras.

2. Estabilidad laboral y documentos personales

El banco necesita comprobar que tienes ingresos suficientes y relativamente estables para cumplir con las cuotas durante el plazo del préstamo.

Entre los documentos que pueden solicitarse están:

Trabajadores dependientes: Boletas de pago, certificado laboral y documentación que demuestre la antigüedad en el empleo.

Trabajadores independientes: Declaraciones tributarias, movimientos bancarios, facturas u otros documentos que permitan demostrar ingresos regulares.

Antigüedad laboral: Algunas entidades establecen requisitos mínimos de permanencia laboral. Los plazos pueden variar según el tipo de empleo, la actividad económica y las políticas del banco.

Si buscas acceder a un crédito de vivienda de interés social, también debes verificar las condiciones específicas del programa. Entre ellas pueden figurar requisitos relacionados con la propiedad de otros inmuebles habitacionales y la documentación que acredite esa situación.

3. Documentación legal del inmueble:

Antes de pagar un avalúo o entregar dinero como adelanto, es recomendable verificar que la vivienda esté legalmente saneada.

Estos son algunos documentos y aspectos que debes revisar:

Folio Real actualizado: Permite comprobar quién figura como propietario y si existen hipotecas, gravámenes, restricciones u otras anotaciones.

Testimonio de propiedad: Documento que acredita la transferencia o titularidad del inmueble.

Impuestos municipales: Verifica que las obligaciones tributarias de la propiedad estén al día y solicita los comprobantes correspondientes.

Situación jurídica: Comprueba que no existan conflictos de propiedad, embargos u observaciones que puedan impedir la transferencia o la constitución de la garantía hipotecaria.

Características del inmueble: La superficie, ubicación y demás datos deben coincidir con la documentación registrada y con la información presentada al banco.

En los créditos de vivienda de interés social también deben revisarse las condiciones de uso y destino del inmueble establecidas por la normativa aplicable.

4. Tasa de interés, cuota inicial y plazo:

No basta con que una entidad financiera apruebe tu solicitud. También debes analizar cuánto costará realmente el préstamo.

Antes de firmar, compara estos factores:

Tasa de interés: Consulta si es fija o variable, cómo se calcula y bajo qué condiciones puede modificarse.

Moneda del préstamo: Revisa la moneda en la que se otorga el crédito y en la que deberás realizar los pagos.

Porcentaje de financiamiento: El banco establece qué parte del valor del inmueble puede financiar. Si cubre el 80%, por ejemplo, necesitarás aportar el 20% restante con recursos propios.

Cuota inicial: Calcula cuánto dinero debes tener ahorrado antes de iniciar la compra.

Plazo de pago: Algunas entidades ofrecen financiamientos de largo plazo, que pueden llegar hasta 25 años, dependiendo del producto y de las condiciones de aprobación.

Gastos adicionales: Considera avalúos, trámites notariales, registro de la hipoteca, seguros y otros costos asociados a la operación.

Un plazo más largo puede reducir el monto de la cuota mensual, pero también puede incrementar el costo total del financiamiento.

5. Antes de firmar, compara y calcula

Solicitar un crédito hipotecario implica asumir un compromiso financiero de largo plazo. Por eso, es recomendable comparar las ofertas de distintas entidades, solicitar una simulación de pagos y revisar el costo total del préstamo.