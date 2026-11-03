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¿Quieres comprar casa? Esto es lo que debes revisar antes de solicitar un crédito hipotecario

Conseguir un préstamo para comprar una vivienda no depende únicamente de tener ingresos.

Red Uno de Bolivia

03/11/2026 13:06

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5 claves que debes conocer antes de pedir un crédito hipotecario. Imagen de referencia generada con IA.
Bolivia

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Comprar una casa o un departamento es uno de los objetivos más importantes para muchas familias bolivianas. Sin embargo, antes de solicitar un crédito hipotecario, es fundamental conocer las condiciones financieras, los requisitos bancarios y la situación legal del inmueble que se pretende adquirir.

Un error en la documentación, un historial crediticio desfavorable o una capacidad de pago insuficiente pueden complicar la aprobación del préstamo. Por eso, antes de comprometerse con una deuda que podría extenderse durante 20 o 25 años, conviene revisar varios aspectos.

1. Historial crediticio: 

Uno de los primeros aspectos que evalúan las entidades financieras es el comportamiento de pago del solicitante.

  • Historial de deudas: Los bancos revisan la información crediticia del cliente y sus antecedentes de pago en el sistema financiero. Las obligaciones vencidas, los retrasos o los incumplimientos pueden afectar la aprobación del préstamo.

  • Capacidad de pago: Es importante calcular cuánto dinero puedes destinar mensualmente a la cuota hipotecaria sin comprometer tus gastos básicos. Como referencia orientativa, algunos análisis financieros consideran saludable que la cuota no supere entre el 30% y el 35% de los ingresos netos, aunque cada entidad aplica sus propios criterios.

  • Ingresos familiares: En determinadas operaciones se pueden considerar los ingresos de ambos cónyuges o de otros participantes, siempre que el banco los acepte y evalúe sus obligaciones financieras.

2. Estabilidad laboral y documentos personales

El banco necesita comprobar que tienes ingresos suficientes y relativamente estables para cumplir con las cuotas durante el plazo del préstamo.

Entre los documentos que pueden solicitarse están:

  • Trabajadores dependientes: Boletas de pago, certificado laboral y documentación que demuestre la antigüedad en el empleo.

  • Trabajadores independientes: Declaraciones tributarias, movimientos bancarios, facturas u otros documentos que permitan demostrar ingresos regulares.

  • Antigüedad laboral: Algunas entidades establecen requisitos mínimos de permanencia laboral. Los plazos pueden variar según el tipo de empleo, la actividad económica y las políticas del banco.

Si buscas acceder a un crédito de vivienda de interés social, también debes verificar las condiciones específicas del programa. Entre ellas pueden figurar requisitos relacionados con la propiedad de otros inmuebles habitacionales y la documentación que acredite esa situación.

3. Documentación legal del inmueble: 

Antes de pagar un avalúo o entregar dinero como adelanto, es recomendable verificar que la vivienda esté legalmente saneada.

Estos son algunos documentos y aspectos que debes revisar:

  • Folio Real actualizado: Permite comprobar quién figura como propietario y si existen hipotecas, gravámenes, restricciones u otras anotaciones.

  • Testimonio de propiedad: Documento que acredita la transferencia o titularidad del inmueble.

  • Impuestos municipales: Verifica que las obligaciones tributarias de la propiedad estén al día y solicita los comprobantes correspondientes.

  • Situación jurídica: Comprueba que no existan conflictos de propiedad, embargos u observaciones que puedan impedir la transferencia o la constitución de la garantía hipotecaria.

  • Características del inmueble: La superficie, ubicación y demás datos deben coincidir con la documentación registrada y con la información presentada al banco.

En los créditos de vivienda de interés social también deben revisarse las condiciones de uso y destino del inmueble establecidas por la normativa aplicable.

4. Tasa de interés, cuota inicial y plazo: 

No basta con que una entidad financiera apruebe tu solicitud. También debes analizar cuánto costará realmente el préstamo.

Antes de firmar, compara estos factores:

  • Tasa de interés: Consulta si es fija o variable, cómo se calcula y bajo qué condiciones puede modificarse.

  • Moneda del préstamo: Revisa la moneda en la que se otorga el crédito y en la que deberás realizar los pagos.

  • Porcentaje de financiamiento: El banco establece qué parte del valor del inmueble puede financiar. Si cubre el 80%, por ejemplo, necesitarás aportar el 20% restante con recursos propios.

  • Cuota inicial: Calcula cuánto dinero debes tener ahorrado antes de iniciar la compra.

  • Plazo de pago: Algunas entidades ofrecen financiamientos de largo plazo, que pueden llegar hasta 25 años, dependiendo del producto y de las condiciones de aprobación.

  • Gastos adicionales: Considera avalúos, trámites notariales, registro de la hipoteca, seguros y otros costos asociados a la operación.

Un plazo más largo puede reducir el monto de la cuota mensual, pero también puede incrementar el costo total del financiamiento.

5. Antes de firmar, compara y calcula

Solicitar un crédito hipotecario implica asumir un compromiso financiero de largo plazo. Por eso, es recomendable comparar las ofertas de distintas entidades, solicitar una simulación de pagos y revisar el costo total del préstamo.


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