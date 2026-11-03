A balazos y vestidos de policías: así secuestraron a un hombre de 32 años en Entre Ríos

La Policía, en coordinación con el Ministerio Público, busca a Bismar R. N., de 32 años, quien fue secuestrado por un grupo de hombres armados que interceptó la camioneta en la que viajaba junto a su familia en el municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba.

Como parte de los avances de la investigación, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recolectó siete vainas servidas de un fusil calibre 5.56, un casquillo de 9 milímetros, dos cartuchos sin percutar del mismo calibre y una granada de gas lacrimógeno. El caso fue abierto de oficio y equipos especializados realizan la búsqueda de la víctima.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, informó que el hecho ocurrió cuando Bismar R. N. se encontraba en una camioneta junto a sus padres y otros familiares. La víctima habría sido interceptada por aproximadamente cinco personas que, aparentemente, vestían chalecos e indumentaria policial y militar.

“Han realizado diversos disparos, por lo que se recolectaron casquillos de armas de fuego, tipo 9 milímetros, así como vainas calibre 5.56 que son de grueso calibre”, precisó.

Por su parte, el director departamental de la Felcc, Rolando Vera, explicó que la familia se desplazaba en una camioneta roja y estaba llegando a su domicilio cuando fue interceptada por otro vehículo blanco, tipo Noah, del que descendieron aproximadamente cinco o seis personas.

Los desconocidos intimidaron al conductor y realizaron disparos que impactaron en el motorizado. Después redujeron a los ocupantes y sacaron por la fuerza al hombre de 32 años, a quien introdujeron en el vehículo blanco y se llevaron con rumbo desconocido.

De acuerdo con el informe policial, en la camioneta también se encontraban la pareja de la víctima, dos personas conocidas y tres menores de edad. En total, eran siete ocupantes.

Vera indicó que los investigadores encontraron siete vainas servidas de un fusil calibre 5.56, una vaina de 9 milímetros y dos cartuchos de ese calibre que no fueron percutados. Además, se halló una granada de gas lacrimógeno.

El caso fue abierto de oficio

El jefe policial señaló que la esposa del desaparecido no formalizó la denuncia ante dependencias de la Felcc ni brindó la colaboración esperada por los investigadores. También informó que los familiares de la víctima aseguraron el vehículo e impidieron que fuera trasladado a dependencias policiales.

Ante estas circunstancias, la Policía inició la investigación de oficio y desplegó personal del Comando Regional y equipos de inteligencia para dar con el paradero del hombre.