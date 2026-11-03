Gobernación de Cochabamba rechaza el 1% de coparticipación tributaria y plantea un 3%

La Gobernación de Cochabamba rechazó la propuesta del Gobierno central de asignar el 1% de coparticipación tributaria a las gobernaciones y planteó que la distribución comience con un mínimo del 3%, con el objetivo de llegar al 15% en los próximos cinco años.

El secretario de Planificación y Desarrollo Estratégico, Horacio Villegas, explicó que el planteamiento fue discutido el viernes durante una reunión entre el Gobierno nacional y los gobiernos autónomos departamentales, en el marco de la agenda 50/50, que busca una nueva distribución de los recursos fiscales.

Villegas señaló que, de acuerdo con la recaudación de siete impuestos, este año se prevé reunir Bs 51.000 millones. Actualmente, la distribución establece que el 75% corresponde al nivel central, el 20% a los municipios y el 5% a las universidades públicas, mientras que las gobernaciones no reciben recursos por coparticipación tributaria.

“Nos han venido primero con un 0,4%. Nosotros hemos planteado como Gobernación de Cochabamba que mínimamente planteamos empezar con un 3% para en los próximos cinco años llegar a un 15%”, dijo.

Sin embargo, indicó que el Gobierno rechazó esa propuesta y ofreció elevar el porcentaje al 1%, además de condicionarlo a la asignación de ítems de salud en función del crecimiento vegetativo.

Gobernación considera insuficiente el 1%

El secretario de Planificación indicó que el 1% representaría aproximadamente Bs 500 millones, que tendrían que distribuirse entre los nueve departamentos, lo que significaría alrededor de Bs 55 millones para cada gobernación.

En cambio, sostuvo que una asignación del 3% alcanzaría aproximadamente Bs 1.500 millones y permitiría que Cochabamba reciba entre Bs 160 y Bs 162 millones.

Villegas afirmó que estos recursos ayudarían a cubrir los gastos adicionales que enfrenta la institución, especialmente por el incremento del precio de los combustibles y otros costos.

Señaló que con la eliminación de la subvención a la gasolina, prevista para el 2027, el gasto adicional será de Bs 32 millones para la Gobernación.

Asimismo, indicó que el incremento del precio del diésel afectó las operaciones del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), debido a que el presupuesto fue elaborado considerando un costo de Bs 9,80 por litro, mientras que actualmente alcanza los Bs 17,95.

A esto se suma el incremento en el precio de los medicamentos por la cotización del dólar y el aumento de Bs 9 millones en el pago de la deuda externa, según Villegas.

Villegas indicó que no hubo un acuerdo durante la reunión y que, según la información que recibió, los gobernadores de La Paz y Beni estarían de acuerdo con el 1%, mientras que los otros siete departamentos no respaldarían esa propuesta.

Ante esta situación, anunció que los gobernadores y sus equipos técnicos prevén reunirse para definir una posición conjunta sobre la distribución de los recursos.

También expresó su preocupación por el pago del bono de vacunación y los prediarios, que en conjunto representan Bs 35 millones para la Gobernación.

Según explicó, existe una ley aprobada por el nivel central hace tres semanas que contemplaba un alivio financiero; sin embargo, durante la reunión del viernes, el ministro de Economía habría señalado que esa medida se aplicaría recién en 2027.