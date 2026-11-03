Magisterio urbano de La Paz ratifica movilizaciones y paro de 48 horas

La Federación Departamental del Magisterio Urbano de La Paz ratificó sus medidas de presión contra la propuesta gubernamental de descentralizar la educación superior en los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos. Este miércoles, el sector instalará piquetes de huelga de hambre en diferentes puntos del departamento.

La ejecutiva de la organización, Anaí Bozo, informó que La Paz se suma a otras 30 federaciones departamentales y regionales que también activarán estas medidas. En el caso paceño, los maestros se concentrarán en la Casona del Magisterio.

Rechazan el anteproyecto del Gobierno

Bozo cuestionó que, durante el último diálogo con representantes gubernamentales, no se presentaran propuestas claras ni condiciones para avanzar en las conversaciones.

“En el último diálogo que hemos tenido con entidades del gobierno no estaban preparados, no tenían propuestas claras, recién nos habían entregado un documento de un supuesto anteproyecto de ley que es totalmente anticonstitucional que va en contra de la educación fiscal y gratuita”, afirmó.

La dirigente sostuvo que el magisterio no aceptará la descentralización mientras la propuesta continúe en tratamiento y señaló que hasta el momento no recibieron una nueva invitación al diálogo por parte del Ministerio de Educación ni de la Gobernación.

Marcha y paro de 48 horas

El sector también ratificó una marcha para este viernes y un paro de actividades de 48 horas previsto para la siguiente semana, como parte de un cronograma escalonado de movilizaciones.

La ejecutiva pidió comprensión a los padres y madres de familia por las posibles afectaciones a las clases y aseguró que las medidas responden a la falta de atención del Gobierno a sus demandas.

“Les pedimos a los padres de familia su comprensión que también se unan a esta movilización ya que es en defensa del derecho de sus hijos”, manifestó.