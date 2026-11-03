Un conflicto entre transportistas libres y federados se mantiene en el sector del túnel de El Abra, que conecta Sacaba con la ciudad de Cochabamba.

Los conductores de la línea 01 denuncian una invasión de rutas por parte de la línea 212, mientras que los federados aseguran que su circulación está autorizada por una normativa municipal. Ante la tensión, se convocó a una reunión en la Gobernación para esta tarde.

El dirigente de la línea 01, Saúl Suárez, denunció que sus vehículos sufrieron destrozos en los vidrios durante un incidente ocurrido el día anterior y anunció medidas de protesta.

“Ayer nos han roto los vidrios los de la línea 212 y hoy hemos venido a bloquear y hacer lo mismo que nos han hecho ayer”, expresó.

Los movilizados cuestionan que la Alcaldía de Cochabamba haya autorizado el funcionamiento de seis líneas de transporte, presuntamente sin respetar las competencias de la Gobernación para otorgar las tarjetas de operación. Además, sostienen que el ingreso de la línea 212 por el túnel de El Abra les resta pasajeros.

Postura del transporte federado

Por su parte, el representante del transporte de radio urbano, Gualberto Sánchez, afirmó que la normativa para autorizar nuevas líneas fue tratada durante dos años y permitió la aprobación de las líneas 233 y 212. Asimismo, negó que exista invasión de rutas y pidió que no se obstaculice la circulación de sus vehículos.

En tanto, el dirigente del transporte federado, José Orellana, sostuvo que una ley municipal establece qué líneas deben operar y pidió a las autoridades municipales y a Tránsito explicar la normativa antes de que se registren nuevos enfrentamientos.

“Este tipo de conflictos, las autoridades tienen que poner coto”, afirmó.

La reunión convocada en la Gobernación buscará abordar las diferencias entre ambos sectores y encontrar una solución al conflicto por la circulación de las líneas de transporte en el túnel de El Abra.