El hallazgo de un hombre sin vida en el Cordón Ecológico de Santa Cruz, acompañado de un mensaje intimidatorio dirigido a una autoridad del Gobierno nacional, continúa generando preocupación.

El fiscal general interino, José Armando Urioste Viera, se pronunció sobre el caso y señaló que el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar quiénes están detrás de las amenazas.

Urioste calificó el hecho como preocupante por la violencia registrada y por el contenido del mensaje encontrado en el lugar.

“En el tema que nos ha preocupado a todos por la violencia, el hecho de sangre ocurrido en el Cordón Ecológico contra un ciudadano boliviano no identificado, presuntamente en situación de calle, se encuentra un letrero de amenaza a un viceministro del Estado boliviano”, manifestó.

La autoridad también hizo referencia al contenido del cartel, en el que se menciona directamente a Peter Maldonado y se advierte sobre posibles nuevas muertes.

“Peter Maldonado, ya se cumplió el plazo y de acá para adelante los muertos van a ser cargo de tu conciencia”, señala el mensaje, según la lectura realizada por el fiscal general.

La aparición de esta advertencia es uno de los elementos que investiga el Ministerio Público para establecer las circunstancias del asesinato y su posible relación con las amenazas dirigidas a la autoridad nacional.

Durante sus declaraciones, Urioste señaló que la presencia de mensajes intimidatorios contra autoridades bolivianas constituye una situación que merece especial atención.

“Han aparecido letreros también con aquellos hechos, esto se encuentra en proceso de investigación”, explicó.

Asimismo, aseguró que los investigadores ya realizaron avances en el caso.

“Ya se han avanzado muchos temas en este tema y obviamente es algo preocupante que organizaciones criminales estén amenazando a las autoridades bolivianas”, sostuvo.

Consultado directamente sobre si las amenazas podrían provenir de un grupo criminal identificado, Urioste respondió:

“Al parecer es una organización criminal, nos encontramos en proceso de investigación”.

El fiscal general evitó proporcionar detalles sobre posibles sospechosos, debido a que las diligencias continúan en desarrollo.

Sin embargo, adelantó que espera contar con información adicional próximamente.

“Los detalles van a salir en los próximos días, en las próximas horas de ser posible, pero está en proceso de investigación”, afirmó.

Otra de las interrogantes planteadas al fiscal general estuvo relacionada con la posibilidad de convocar a declarar al viceministro mencionado en el cartel.

Ante la consulta, Urioste respondió:

“Claro, obviamente, se va a hacer todos los actos investigativos necesarios que están a cargo del fiscal correspondiente”.

Urioste reiteró que el caso permanece bajo investigación y que se darán a conocer nuevos elementos cuando existan avances que puedan hacerse públicos.