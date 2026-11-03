Amenazas a Maldonado generan preocupación: Defensa anuncia coordinación con las Fuerzas Armadas

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, anunció que sostendrá reuniones de coordinación con las Fuerzas Armadas ante los recientes hechos de inseguridad y las amenazas dirigidas al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado.

“Estos homicidios deben investigarse como corresponde, con prioridad”, afirmó Justiniano, quien también destacó el despliegue policial para atender los casos de violencia.

Respecto a las amenazas contra Maldonado, el ministro pidió esclarecer su origen y anunció acciones de coordinación desde su despacho.

“Vamos a coordinar prontas reuniones desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas para que esto lo más pronto posible sea dilucidado”, señaló.

Policía confirma amenaza directa contra Maldonado

El comandante nacional de la Policía, Adrián Álvarez, confirmó que el mensaje encontrado junto al cuerpo de una persona asesinada estaba dirigido al viceministro Peter Maldonado.

“Peter Maldonado, ya se cumplió el plazo. De aquí para adelante, los muertos que hayan va a ser tu conciencia. Paga la deuda”, señala el texto hallado en el lugar.

Según Álvarez, la amenaza estaría relacionada con las operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, que habrían ocasionado pérdidas económicas millonarias a estructuras delictivas.

La autoridad policial sostuvo que estos grupos buscarían presionar al Gobierno para frenar las aprehensiones, expulsiones y otros operativos. Esta explicación corresponde a la hipótesis expuesta por la Policía y deberá ser corroborada durante la investigación.

Tuto Quiroga exige explicaciones al Gobierno

El expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestionó que las explicaciones sobre el caso provengan únicamente de la Policía y pidió un pronunciamiento de otras autoridades del Ejecutivo.

“Hay amenazas muy preocupantes, que aparece gente muerta con amenazas a un viceministro que son de corte mafioso. No basta con que salga el comandante de la Policía”, manifestó.

Quiroga también planteó interrogantes sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios públicos, aunque no presentó pruebas que acrediten esas sospechas en las declaraciones citadas.

“¿Que tienen contubernio con los ministros? ¿Que tienen contubernio con otros de abajo? Es muy, muy preocupante”, cuestionó.

El exmandatario pidió esclarecer los hechos y fortalecer la cooperación internacional con organismos policiales de países vecinos, Europa y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Derechos Humanos pide esclarecer las amenazas

El presidente de Derechos Humanos de La Paz, Emilio Loza, expresó su preocupación por la gravedad de los hechos y solicitó una respuesta de las autoridades nacionales.

“Deberían dar solución, marcar lineamiento, desde el gobierno nacional esclarecer los hechos”, sostuvo.

Loza también recordó la importancia de respetar la presunción de inocencia y el derecho a la defensa durante las investigaciones.

Gobernación de Santa Cruz ofrece apoyo en seguridad

Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, manifestó su preocupación por los recientes hechos de sicariato y anunció que su administración apoyará las tareas de seguridad ciudadana mediante infraestructura, logística y equipamiento.

Las autoridades policiales continúan con las investigaciones para establecer el origen de las amenazas, identificar a sus responsables y esclarecer las circunstancias del homicidio vinculado al hallazgo del mensaje.