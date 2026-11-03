“¿Qué está pasando?”: Lara exige explicaciones al viceministro Maldonado por las amenazas en su contra

El vicepresidente Edmand Lara pidió públicamente al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, que explique los antecedentes de las amenazas dirigidas en su contra, luego de que un hombre fuera asesinado en Santa Cruz y se encontrara un cartel con un mensaje dirigido a la autoridad.

“Yo le pregunto públicamente al señor Peter Maldonado: ¿qué está pasando? ¿Por qué aparecen estos mensajes dirigidos a usted? Si existen conflictos, amenazas o antecedentes que expliquen esta situación, hable con la verdad y dé una explicación al país”, señala el documento publicado desde Vicepresidencia.

La autoridad aclaró que no está afirmando que los asesinatos tengan conexión con el viceministro, pero sostuvo que los hechos deben investigarse para esclarecer las circunstancias y determinar posibles responsabilidades.

También cuestionó la respuesta policial frente al avance de la delincuencia en Santa Cruz y sostuvo que el crimen organizado ha rebasado a la Policía Boliviana.

En ese contexto, planteó una reestructuración de la institución y la renovación de sus mandos, además de investigar y apartar, conforme a ley, a quienes pudieran tener vínculos con organizaciones criminales.

“El Estado tiene que recuperar el control. Exigimos que Peter Maldonado explique lo que conoce, que la Policía y el Ministerio Público esclarezcan estos hechos y que se identifique tanto a los autores materiales como a quienes pudieran estar detrás de estos crímenes”.

Policía identifica una amenaza directa contra Maldonado

El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, informó que el cartel encontrado junto al cuerpo de un hombre asesinado en inmediaciones del cordón ecológico de Santa Cruz contenía una amenaza directa contra el viceministro.

El mensaje decía: “Peter Maldonado, ya se cumplió el plazo. De aquí para adelante, los muertos que hayan va a ser tu conciencia. Paga la deuda”.

Álvarez sostuvo que, según la hipótesis policial, la amenaza estaría relacionada con organizaciones criminales investigadas por las fuerzas del orden y con los operativos contra estructuras vinculadas al narcotráfico, sicariato y tráfico de armas.

La víctima tenía entre 30 y 35 años y era conocida preliminarmente con los alias de “El Chato” y “Conejo”. Su identidad plena estaba pendiente de confirmación mediante huellas dactilares y registros del Segip.

La autopsia estableció que murió por un traumatismo craneoencefálico severo penetrante provocado por proyectil de arma de fuego.