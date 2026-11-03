Analista: Asesinato con amenaza a autoridad “va más allá de un hecho aislado”

El analista y exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rubén Barrientos, advirtió que el asesinato de un hombre hallado en el cordón ecológico de Santa Cruz, junto a mensajes dirigidos a una autoridad nacional, tendría una dimensión más compleja que un hecho aislado de violencia criminal.

Barrientos señaló que la investigación debe avanzar en dos frentes: el delito contra la vida y la posible utilización del crimen como mecanismo de intimidación y presión contra autoridades del Estado.

“Es una demostración de poder”

Según el exjefe policial, el mensaje encontrado junto al cuerpo tendría como objetivo generar presión psicológica y amedrentamiento.

“Tiene una finalidad de presión psicológica, de amedrentamiento, de una demostración de poder y de querer enfrentarse a una fuerza del orden”, manifestó Barrientos.

Añadió que, si se confirma que detrás de estos hechos existen estructuras criminales que pretenden condicionar las operaciones policiales, se estaría frente a un intento de interferir mediante la violencia en la capacidad de actuación del Estado.

Pide establecer si existe una organización transnacional

Barrientos sostuvo que una de las principales tareas de la Policía y el Ministerio Público será determinar qué estructura está detrás de los hechos.

Explicó que debe establecerse si se trata de una organización criminal transnacional, una estructura nacional o incluso un clan, tomando en cuenta la violencia utilizada, las armas exhibidas y los mensajes difundidos.

“Definitivamente es crimen organizado, desde donde se lo vea”, sostuvo al referirse a las características conocidas hasta el momento.

Investigación digital será clave

El exdirector de la Felcc indicó que será necesario realizar una investigación digital para verificar la autenticidad, fecha, origen y dispositivos utilizados en la producción y difusión de los videos.

También consideró fundamental el trabajo de inteligencia criminal para identificar a las personas que aparecen en las imágenes y establecer a qué organización podrían pertenecer.

Barrientos planteó además analizar posibles conexiones con otros hechos similares registrados recientemente en el país, especialmente aquellos donde también aparecieron mensajes o carteles junto a víctimas.

“Hay que tomarlo con mucho tino”

Barrientos señaló que será importante determinar si las amenazas tienen un carácter personal contra Maldonado o si están dirigidas institucionalmente contra el Ministerio de Gobierno, la Policía y el propio Estado.

“No solamente es una muerte violenta, se está investigando esta utilización de violencia homicida como mecanismo de intimidación contra el Estado”, expresó.

El analista consideró que las amenazas deben ser tomadas con cautela y seriedad, y señaló que también corresponde reforzar la seguridad de la autoridad mencionada.

“Hay que tomarlo con mucho tino, con muchas pinzas”, afirmó, al tiempo de señalar que la Policía debe establecer el origen de los mensajes y la identidad de quienes estarían detrás de ellos.