La captura de Engri Júnior de Almeida Maia, de 38 años, conocido como ‘Junior Trindade’, ‘Cabezao’ y el ‘Pablo Escobar de Goiás’, dio paso a una serie de operativos policiales en Santa Cruz, donde se ejecutaron 11 allanamientos en diferentes inmuebles y se aprehendió a seis personas de distintas nacionalidades.

El comandante de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, informó que las intervenciones alcanzaron propiedades de lujo ubicadas en zonas importantes del departamento, entre ellas un hangar y un parque de juegos de diversión.

“Luego de la aprehensión de el ‘Pablo Escobar de Goiás’, se efectuaron en el departamento de Santa Cruz 11 allanamientos a diferentes inmuebles lujosos en zonas muy importantes del departamento de Santa Cruz, incluido un hangar, incluido un parque de juegos de diversión”, señaló la autoridad policial.

Como resultado de estas intervenciones, ocho de los 11 inmuebles allanados fueron incautados por su presunta vinculación con la organización criminal que, según la Policía, era liderada por ‘Junior Trindade’.

La lista de bienes secuestrados también incluye seis vehículos de alta gama, siete motos acuáticas, varios cuadratracks y armas de fuego. Asimismo, los uniformados encontraron 674 gramos de marihuana, 11 teléfonos celulares y computadoras, elementos que forman parte de las investigaciones.

En cuanto a las personas aprehendidas, Álvarez detalló que se trata de tres ciudadanos brasileños, un holandés, un colombiano y una boliviana.

“De estos 11 allanamientos, 8 inmuebles lujosos fueron incautados por su vinculación directa con esta organización criminal liderada por ‘Pablo Escobar de Goiás’”, agregó.

La Policía considera que la investigación tiene un alcance mayor debido a los presuntos vínculos de esta estructura con actividades criminales dentro y fuera del país. Entre las líneas investigadas están el tráfico internacional de sustancias controladas, los sicariatos, el tráfico de armas y las conexiones con organizaciones narcoterroristas.

Álvarez remarcó que la captura de ‘Junior Trindade’ no representa el cierre de las investigaciones y anunció que las acciones policiales continuarán para identificar a otros posibles integrantes y establecer el alcance de las operaciones de esta organización.

“Pero el despliegue de las operaciones en torno a este caso continúa. Esta organización vinculada con el tráfico internacional de sustancias consoladas, con sicariatos en la región, con tráfico de armas y con organizaciones narcoterroristas que han sido asentadas en nuestro territorio y desde donde desplegaban estas operaciones”, concluyó.