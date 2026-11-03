El nombre de Jesús Owono adquirió una inesperada notoriedad en el fútbol español. El joven guardameta del FC Andorra quedó involucrado en el episodio que terminó con la muerte del delantero Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, tras un fuerte choque durante un encuentro correspondiente a la Segunda División de España. Pero detrás de esta tragedia hay una historia personal y deportiva que pocos conocían.

Owono, de 25 años, nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial. Su camino hasta el fútbol profesional estuvo marcado por la distancia familiar, los cambios de ciudad y la decisión de dejar atrás su entorno para construir un futuro en el deporte.

Su infancia estuvo atravesada por la separación de su madre, quien emigró a España en busca de mejores oportunidades para sacar adelante a su familia. Mientras ella se establecía en San Sebastián, Jesús permaneció en Guinea Ecuatorial al cuidado de familiares. A los ocho años finalmente pudo viajar para reencontrarse con ella.

Su llegada a España no estuvo motivada inicialmente por el sueño de convertirse en futbolista. En una entrevista con LaLiga, el propio Owono explicó el verdadero motivo de aquel viaje: "Vine persiguiendo el sueño no de jugar al fútbol, sino de estar con mi madre".

Con el paso del tiempo, el balón comenzó a ocupar un lugar importante en su vida. Sus primeros pasos los dio en el fútbol formativo del País Vasco, donde pasó por el Antiguoko y las categorías inferiores de la Real Sociedad. Sin embargo, a los 16 años recibió una oportunidad para continuar su formación en el Deportivo Alavés, una decisión que significó otro cambio importante en su vida.

Sobre aquella etapa, recordó en una entrevista concedida a El Correo: "Estaba muy a gusto en Zubieta, pero para seguir dando pasos tenía que salir de casa. Me iba a venir muy bien a nivel personal y a nivel de fútbol".

También se le atribuye una frase que refleja lo difícil que fue separarse nuevamente de su madre: "Lo siento, mamá, pero tengo que hacer mi vida".

En el Alavés fue creciendo como futbolista hasta conseguir llegar al primer equipo. Debutó en Primera División en 2022 y disputó encuentros tanto en la máxima categoría como en la Copa del Rey. Paralelamente, comenzó a representar a Guinea Ecuatorial, selección con la que debutó en 2019 y con la que ha participado en competiciones internacionales.

Su carrera también lo llevó al FC Andorra. Primero llegó en calidad de cedido y posteriormente el club acordó su incorporación definitiva para continuar defendiendo su portería.

Un futbolista que también apostó por los estudios

Más allá de su carrera deportiva, Jesús Owono siempre mostró interés por construir un futuro fuera de las canchas. Consciente de que la vida de un futbolista profesional puede ser corta, decidió compaginar los entrenamientos con sus estudios universitarios de Administración y Dirección de Empresas (ADE).

En una conversación con la periodista Isabel Forner, el guardameta habló con orgullo de sus resultados académicos y expresó: "¡He sacado hasta matrículas de honor!".

Su formación personal también estuvo vinculada al trabajo de la inteligencia emocional, una cuestión sobre la que habló públicamente después de contar las experiencias de racismo que había sufrido durante su carrera.

El episodio que conmocionó al fútbol español

La vida profesional de Owono quedó atravesada por un episodio que difícilmente olvidará. Durante el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, el guardameta salió de su área para disputar un balón con Jesús de Miguel.

El delantero tinerfeño buscaba avanzar hacia la portería rival cuando se produjo el fuerte impacto entre ambos futbolistas. De Miguel cayó inconsciente sobre el terreno de juego y necesitó asistencia médica inmediata. El árbitro mostró tarjeta roja a Owono por la acción y, ante la gravedad de lo ocurrido, el encuentro terminó suspendido.

El futbolista del Tenerife sufrió una parada cardiorrespiratoria. Los servicios médicos consiguieron recuperar su pulso mediante maniobras de reanimación y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en cuidados intensivos.

Sin embargo, su estado de salud empeoró y el CD Tenerife confirmó este martes 3 de noviembre su fallecimiento a las 8:00 de la mañana.

La noticia provocó una profunda conmoción en el fútbol español, con mensajes de condolencias de clubes, jugadores e instituciones deportivas.

El caso también pasó al ámbito judicial. La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, por lo que será importante esperar los resultados de las actuaciones correspondientes antes de establecer responsabilidades.

Un momento difícil para Jesús Owono

La tragedia también ha tenido un fuerte impacto en el entorno del guardameta. Según publicó el diario AS, Owono se encuentra profundamente afectado por lo sucedido y ha recibido el respaldo de sus compañeros y del FC Andorra.