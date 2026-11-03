“No hay palabras”: el mensaje de Messi que se suma a la despedida mundial de Jesús de Miguel

La muerte del delantero español Jesús de Miguel, de 30 años, conmocionó al mundo del fútbol y llegó hasta Lionel Messi, quien expresó sus condolencias a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje para la familia y los amigos del jugador.

“No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió el astro argentino en su cuenta de Instagram.

Messi se sumó así a las numerosas muestras de pesar por el fallecimiento del futbolista del CD Tenerife, quien murió tras sufrir un fuerte choque con el arquero Jesús Owono durante un partido frente al FC Andorra, por la segunda división española.

El mensaje de Messi tras la trágica muerte de Jesús de Miguel. Foto: Captura de RR.SS.

El accidente que conmocionó al fútbol

El hecho ocurrió cuando De Miguel disputaba una pelota aérea y chocó violentamente con el guardameta rival. El delantero quedó inconsciente sobre el campo de juego y recibió atención médica de emergencia.

Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva. Pese a la atención recibida, falleció posteriormente.

El encuentro fue suspendido y los hinchas despidieron al jugador con un emotivo aplauso mientras era retirado del campo.